Киевское досье

Украинские политики подставили Трампа на выборах. Пришло время отвечать

Иностранное вмешательство в американские президентские выборы 2016 года зачастую увязывают со «сговором» Владимира Путина и Дональда Трампа, а также с пронырливыми русскими хакерами. Доказательств этому пока так и не нашли, а вот вмешательство Украины как раз доказано и даже зафиксировано судебными решениями. Украинские политики и чиновники в 2016 году, как выясняется, не только симпатизировали Клинтон , но и всеми доступными средствами противодействовали победе Трампа. О том, как у них это получилось и что им теперь за это будет, — в материале «Ленты.ру».

Из лучших побуждений

«Наш утренний брифинг о деньгах Януковича для Манафорта попал в утренние новости ведущего американского телеканала CBS News. Считаю, это был последний гвоздь в крышку гроба Манафорта. Надеюсь, что с ним — и Трампа», — написал известный журналист-расследователь на своей странице в Facebook.

Тогда, летом 2016 года, все сторонники кандидата от Демократической партии на президентских выборах США Хиллари Клинтон как чумы боялись победы несистемного кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который, по его словам, «придет и осушит вашингтонское болото». К противникам Трампа относился и упомянутый журналист. Он сделал карьеру в поддерживаемом демократической администрацией Обамы издании и полагал, что для него лично и для страны в целом приход Трампа равен катастрофе.

Чтобы не допустить политического апокалипсиса, этот журналист при помощи высокопоставленного силовика раскрыл информацию о том, что политтехнолог Трампа Пол Манафорт с 2007 по 2012 год тайком получил от украинской Партии регионов ни много ни мало 12,7 миллиона долларов. Скандал раскручивался уже несколько месяцев, и последняя публикация о влиянии «грязных украинских денег» на американскую политику спровоцировала отставку Манафорта. С такими репутационными потерями победа Трампа казалась невозможной.

Пыл и гордость журналиста выглядели бы естественно, будь он американцем, на глазах которого всю жизнь ведется борьба республиканцев с демократами. Однако автором сенсационных материалов оказался украинец Серей Лещенко. Его основной работой на тот момент была должность депутата Верховной Рады Украины от «Блока Петра Порошенко». Впрочем, народный избранник продолжал сотрудничество с изданием «Украинская правда», получающим поддержку посольства США. Его верным напарником по борьбе с Трампом стал Артем Сытник — директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), созданного стараниями администрации Обамы после победы Евромайдана.

Против Трампа

Летом и осенью 2016 года не только Лещенко и Сытник, но и почти весь западный истеблишмент пошел крестовым походом против Трампа. У всех были на то свои причины, а украинские политические элиты всерьез беспокоились за свое выживание.

Дело в том, что они давно и тесно сотрудничали с администрацией Барака Обамы, то есть с демократами. На 2009-2017 годы, пока он находился у власти, пришелся пик активности различных американских фондов по борьбе за свободу слова и противодействии коррупции и авторитаризму на Украине. Например, «Украинская правда» прославилась своими публикациями о злоупотреблениях президента Виктора Януковича . Уже после победы Евромайдана авторы этих расследований, в том числе и сам Лещенко, прошли в Верховную Раду по списку «Блока Петра Порошенко».

Закономерно, что, придя к власти благодаря поддержке демократической администрации Обамы, украинские политики стремились сохранить статус-кво и горячо надеялись на продолжение той же линии, но уже с новым ставленником той же партии Хиллари Клинтон. К тому же перед американскими выборами в мировой прессе вовсю гуляли слухи о «большой сделке по переделу мира» между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Не трудно догадаться, какая участь в этой сделке была уготована Украине и тем, кто пришел к власти на волне Майдана в 2014-м. Ставки были высоки.

Победа Трампа стала для украинских чиновников и политиков холодным душем. Они бросились удалять свои оскорбительные посты в социальных сетях и выражать безмерное уважение в адрес избранного президента, однако очевидно, что ушат компромата на своего политтехнолога, вылитый за три месяца до голосования, Трамп забыть не мог.

Но тут случился скандал с вмешательством России в американские выборы, и на ближайшие годы сговор Трампа с Путиным стал темой номер один. Однако в марте этого года комиссия Мюллера заявила, что не нашла никаких связей между российским и американским лидерами и никаких доказательств российского вмешательства. А на Украине тем временем начался транзит власти — Петр Порошенко практически утратил шансы переизбраться на второй срок, и, осознав это, верные соратники и члены команды начали борьбу за симпатии действующего президента США и потенциального президента Украины.

Кто старое помянет

Первые сигналы о том, что лето 2016 года никто не забыл, появились еще при Порошенко. В декабре 2018 года Окружной административный суд Киева признал противоправными действия депутата Лещенко и директора НАБУ Сытника, опубликовавших компромат на Манафорта. Инстанция признала, «что это привело к вмешательству в избирательные процессы США 2016 года и нанесло ущерб интересам государства Украина».

Суд вынес такое решение, поскольку Лещенко и Сытник не смогли объяснить, на каком основании предали гласности документы в обход установленных законом ограничений. Стоит отметить, что к депутату и борцу с коррупцией так называемая «амбарная книга Партии регионов», содержащая информацию о теневых выплатах Манафорту и другим лицам, попала от ставленника Порошенко, первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Трепака.

То, что депутат от партии президента, публикуя компромат на Манафорта, сознательно действовал против Трампа и в интересах Клинтон, вполне очевидно из его публикаций в социальных сетях. Директора НАБУ тоже интересовала отнюдь не борьба с преступностью. Как следует из опубликованной депутатом Рады Бориславом Розенблатом записи разговора человека, чей голос очень похож на голос директора НАБУ, Сытник прямо содействовал победе Клинтон, поскольку опасался, что приоритетом Трампа станет внутренняя политика, а Украина останется на периферии американских интересов.

Пока проходит экспертиза представленной Розенблатом записи, а директор НАБУ ходит на допросы в Генпрокуратуру , в деле об украинском вмешательстве в выборы появляются новые подробности. Главным вопросом остается то, как к первому замглавы СБУ Трепаку попала черная бухгалтерия команды Януковича.

По информации украинского журналиста-расследователя Владимира Бойко, «амбарную книгу» Партии регионов Трепак и Лещенко получили от представителя ФБР на Украине Карин Гринавей. Политическое покровительство в этом процессе, как утверждается, оказывали ставленники администрации Обамы: тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт , его первый заместитель Джордж Кент и сменившая Пайетт на посту посол США Мари Йованович , которая не участвовала в передаче компромата, однако знала о происходящем и не сообщила об этом своему руководству в Вашингтоне.

Косвенными свидетельствами того, что расследование Бойко основано на реальных событиях, является судьба Гринавей и Йованович. Бывший представитель ФБР на Украине лишилась своего поста вскоре после решений киевского суда о вмешательстве Украины в американские выборы, и весьма неожиданно перешла работать в украинский Центр по борьбе с коррупцией, получающий грантовую поддержку от посольства США.

В мае этого года своего поста лишилась и посол США на Украине Мари Йованович. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани утверждал, что причиной этого стало как раз участие Йованович во вмешательстве в американские выборы 2016 года на стороне демократов. По всей видимости, после того, как демократы не нашли «русский след» в победе Трампа, республиканцы решили поискать другие следы.

Стоит добавить, что помимо команды Трампа от деятельности украинских разоблачителей пострадали даже те, кто был вроде бы одинаково далек и от США, и от Украины. Шведский банк Swedbank подвергся масштабным проверкам после расследования литовского портала и шведского телеканала о деньгах Януковича для Манафорта. Журналисты утверждали, что несколько десятков миллионов долларов передавались через офшорную компанию и отделение Swedbank в Литве.

Сбить на старте

Особняком в этом деле стоит история бывшего вице-президента США Джозефа Байдена , курировавшего в администрации Обамы отношения с Киевом. Весьма вероятно, что на выборах 2020 года именно он станет главным конкурентом Трампа. Уже сейчас рейтинг Байдена составляет 43 процента против 37 процентов у действующего американского президента. Но публикации с громкими обвинениями в коррупции появились уже весной этого года.

Сын Джозефа Байдена Хантер в 2014 году вошел в совет директоров одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины Burisma. Ее основателем является Николай Злочевский, министр экологии и природных ресурсов в правительстве Януковича. По всей видимости, включение сына американского вице-президента в руководство призвано было спасти ее от излишнего внимания со стороны новой власти. Интересно также, что с весны 2014-го по осень 2015-го компания Байдена-младшего получала от Burisma порядка 160 тысяч долларов в месяц. Однако надежды на заокеанское покровительство не оправдались.

Виктор Шокин, генеральный прокурор Украины в 2015-2016 годах, расследовал коррупционную деятельность Burisma и даже планировал вызвать на допрос Хантера Байдена. Однако довести расследование до логического конца Шокин не успел, поскольку в Киев прилетел сам вице-президент США. Условием дальнейшего выделения Украине финансовой помощи (речь тогда шла об одном миллиарде долларов) Байден-старший назвал увольнение неугодного генпрокурора. Что и было сделано Верховной Радой за рекордные шесть часов.

После отставки Шокина новый генпрокурор Юрий Луценко , кум тогдашнего президента Порошенко, передал все дела в созданное при поддержке Соединенных Штатов НАБУ, где дело постепенно замяли.

Учитывая роль Бюро в истории украинского вмешательства в американские выборы, расследование деятельности НАБУ по делу Burisma и Байдена наверняка станет еще одной сферой интересов команды Трампа накануне выборов 2020 года. Ведь речь идет об использовании государственных средств США в качестве взятки в личных интересах отдельного американского чиновника. И не просто чиновника, а видного представителя демократов, очевидно игравшего против Трампа в 2016-м, и потенциального конкурента на ближайших выборах.

На Украине дело о вмешательстве в американские выборы расследует все тот же генпрокурор Луценко. После поражения Порошенко и победы на президентских выборах Зеленского казалось, что его дни на посту сочтены — новый украинский президент заявил, что уволит генерального прокурора, однако очень быстро передумал.

Его бывший политический советник, а теперь глава партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков объяснил, что дело в активном сопротивлении нынешнего состава Верховной Рады всем решениями нового президента. Отставки и назначения такого уровня на Украине согласовываются парламентом. Депутаты систематически отказываются рассматривать законопроекты украинского лидера. Кроме того, Рада не дала ему возможности избавиться от команды Порошенко во власти: отказалась уволить главу правительства вместе со всем Кабмином, главу МИД , министра обороны и главу СБУ. Последних двоих Зеленский просил уйти в отставку в своей инаугурационной речи.

Однако, возможно, дело не только в этом. Расследование Луценко о возможных коррупционных преступлениях Байдена-младшего выгодно и Трампу, которому необходимо ударить по своим конкурентам-демократам, и Зеленскому, вынужденному налаживать отношения с Вашингтоном. Пока новый украинский президент способствует изобличениям связей членов команды Порошенко с демократами, отношение к нему Трампа будет вполне позитивным. Так что до президентских выборов 2020 года мы наверняка еще не раз услышим об этом громком расследовании, которое началось с простого хвастовства журналиста-депутата.