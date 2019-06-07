Алек Болдуин устал от пародирования Трампа

По его словам, он устал играть Трампа по субботам в прямом эфире и вместо этого хотел бы проводить время со своей семьей.

"Они должны найти кого-то, кто хочет это делать", — отметил Болдуин.

Он добавил, что ему очень приятен коллектив на шоу, но он принял решение покончит с пародирование американского лидера.

Актер также подчеркнул, что он никогда особо не чувствовал сильной заинтересованности в этой роли, хоть и получил за нее Эмми в 2017 году.

Ранее сообщалось, что актер высмеял Трампа из-за режима ЧП.