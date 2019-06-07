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Пока вы не уснули: У России появился заступник в Европе 

Рамблер 27 минут назад

У России появился заступник в Европе

Кречмер, который в составе делегации ФРГ примет участие в работе ПМЭФ, указал на то, что санкции представляют собой большую проблему прежде всего для экономики восточногерманских земель, включая Саксонию.

Жесткий ответ ВСУ: Зеленский пригрозил Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы в Донбассе 7 июня, в результате которых погибли двое украинских военных, говорят о «потере Россией контроля над наемниками». Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Правовой произвол»: МИД обратился к США с требованием

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.

США и Китай ждет «столетняя война»

Обозреватель интернет-издания Ridus Екатерина Трофимова собрала мнения аналитиков по поводу того, кто выйдет победителем из затянувшегося торгового противостояния. Эксперты не исключают, что существующая ситуация может перерасти в глобальный конфликт.

Греф назвал способ сделать россиян богаче

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что благосостояние россиян вырастет, если инвестиции вернутся к докризисному уровню. Об этом сообщает RNS. Такое заявление Греф сделал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его мнению, зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты будут расти, если восстановится объем инвестиций, будут рабочие места и конкуренция.

Бывший завод Порошенко достанется России

Севастопольский морской завод, ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко, перейдёт в госсобственность России, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект указа президента РФ Владимира Путина. Для этих целей федеральное предприятие будет преобразовано в акционерное общество.

АвтоВАЗ отказался от выпуска мощного универсала

Авторамблер
В компании объяснили, почему не стоит ждать в ближайшем будущем появления Lada Vesta SW Sport.

Сроки отключения горячей воды в России изменятся

Замглавы Минстроя Максим Егоров заявил, что периоды отключения горячей воды в России станут короче, а отключать воду будут только раз в два года, передает РИА Новости. Об этом он замминистра рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Семья Фриске нашла способ расплатиться с Русфондом

Родственники Жанны Фриске предложили «Русфонду» права на использование ее имени и изображения, чтобы погасить долг перед организацией. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на представителя семьи певицы.
Комментарии
В мире , Видео , Максим Егоров , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Герман Греф , Жанна Фриске , Владимир Путин , Екатерина Трофимова , МИД , Сбербанк России , Минстрой , Автоваз , Ридус , РИА Новости , Авторамблер , Комсомольская правда , Германия , Саксония
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