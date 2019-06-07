Пока вы не уснули: У России появился заступник в Европе 

У России появился заступник в Европе
Кречмер, который в составе делегации ФРГ примет участие в работе ПМЭФ, указал на то, что санкции представляют собой большую проблему прежде всего для экономики восточногерманских земель, включая Саксонию.
Жесткий ответ ВСУ: Зеленский пригрозил Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы в Донбассе 7 июня, в результате которых погибли двое украинских военных, говорят о «потере Россией контроля над наемниками». Об этом сообщается на сайте главы государства.
«Правовой произвол»: МИД обратился к США с требованием
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
США и Китай ждет «столетняя война»
Обозреватель интернет-издания Ridus Екатерина Трофимова собрала мнения аналитиков по поводу того, кто выйдет победителем из затянувшегося торгового противостояния. Эксперты не исключают, что существующая ситуация может перерасти в глобальный конфликт.
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что благосостояние россиян вырастет, если инвестиции вернутся к докризисному уровню. Об этом сообщает RNS. Такое заявление Греф сделал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его мнению, зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты будут расти, если восстановится объем инвестиций, будут рабочие места и конкуренция.
Бывший завод Порошенко достанется России
Севастопольский морской завод, ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко, перейдёт в госсобственность России, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект указа президента РФ Владимира Путина. Для этих целей федеральное предприятие будет преобразовано в акционерное общество.
АвтоВАЗ отказался от выпуска мощного универсала
Авторамблер
В компании объяснили, почему не стоит ждать в ближайшем будущем появления Lada Vesta SW Sport.
Сроки отключения горячей воды в России изменятся
Замглавы Минстроя Максим Егоров заявил, что периоды отключения горячей воды в России станут короче, а отключать воду будут только раз в два года, передает РИА Новости. Об этом он замминистра рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Семья Фриске нашла способ расплатиться с Русфондом
Родственники Жанны Фриске предложили «Русфонду» права на использование ее имени и изображения, чтобы погасить долг перед организацией. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на представителя семьи певицы.