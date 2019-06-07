ООН выбрала новых непостоянных членов

Генеральная ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета безопасности. Представители таких стран могут принимать участие в голосованиях при принятии решений, но не вправе накладывать на них вето.

Совет безопасности — постоянно действующий орган ООН , на который возложена ответственность за поддержание международной безопасности и мира. В совете состиоят 15 стран — пять постоянных членов с правом вето (США, Британия, Китай, Франция и Россия), а также десять непостоянных, которые избираются на два года: по пять членов каждый год.

Другая пятёрка таких стран — Германия, Бельгия, Доминиканская республика, Индонезия и Южная Африка — продолжат работу в Совбезе до конца 2020 года.

Ранее News.ru писал, что Россия предложила ООН авиацию для проведения совместных гуманитарных операций. Также было заявлено о необходимости усовершенствовать систему международной подготовки сотрудников полевых миссий.