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ООН выбрала новых непостоянных членов 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральная ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета безопасности. Представители таких стран могут принимать участие в голосованиях при принятии решений, но не вправе накладывать на них вето.
Таковыми стали Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония, а также Сент-Винсент и Гренадины, сообщает РИА Новости. Они заменят по истечении срока полномочий Экваториальную Гвинею, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу и Польшу.
Совет безопасности — постоянно действующий орган ООН, на который возложена ответственность за поддержание международной безопасности и мира. В совете состиоят 15 стран — пять постоянных членов с правом вето (США, Британия, Китай, Франция и Россия), а также десять непостоянных, которые избираются на два года: по пять членов каждый год.
Другая пятёрка таких стран — Германия, Бельгия, Доминиканская республика, Индонезия и Южная Африка — продолжат работу в Совбезе до конца 2020 года.
Ранее News.ru писал, что Россия предложила ООН авиацию для проведения совместных гуманитарных операций. Также было заявлено о необходимости усовершенствовать систему международной подготовки сотрудников полевых миссий.
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В мире , Генассамблея ООН , ООН , РИА Новости , Вьетнам , Нигер , Тунис , Экваториальная Гвинея , Эстония
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