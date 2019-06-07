Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

На данный момент Украина полностью зависит от связей с Россией и неспособна от них отказаться, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

Он подчеркнул, что Киев сейчас не способен улучшить свою энергетическую безопасность и полностью зависит в этом вопросе от России.

"Украина закупает российский уголь через Беларусь, российский газ через Европу и ТВЭЛы у РФ напрямую. У нас сегодня существует прямая зависимость от России, и если бы она хотела, то могла бы, мягко говоря, повлиять на энергетическую безопасность целого государства. Мы пока не можем обойтись без их ТВЭЛов, газа и угля. Мы у них даже запчасти покупаем для наших некоторых видов вооружения", — сказал Спивак.

При этом он отметил, что значительное число украинских облэнерго принадлежат российским компаниям, которые могут одним движением устроить "катастрофу" на Украине.

"Они только винтик выключат, и трагедия может наступить, даже технологическая или техногенная катастрофа. Мы арсеналы защитить не можем, а как ТЭЦ и облэнерго защитить? Мы сегодня не соответствуем современным технологическим нормам защиты собственного государства", — сказал политик.

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.

Москва, в свою очередь, также ввела экономические ограничения, но не раз подчеркивала, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия Киева.

В последнее время торговый оборот между странами снизился: за первый квартал этого года — на четыре процента в годовом выражении. При этом экспорт из России на Украину все же увеличился на полпроцента, а вот импорт с Украины упал более чем на десять процентов.