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Либо хорошо, либо никак: Захарова сравнила Мэй с политическим трупом 

Рамблер + ещё 33 14 минут назад
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, покинувшую сегодня пост главы Консервативной партии, с политическим трупом.
Тереза Мэй ушла с поста лидера консервативной партии
Отвечая на вопрос Национальной службы новостей о том, какую роль сыграла Мэй в российско-британских отношениях, Захарова пошутила:
«О Терезе Мэй либо хорошо, либо никак».
7 июня британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку с поста лидера консервативной партии. Она останется премьер-министром, пока не будет выбран новый лидер консерваторов.
Процесс выборов начнется 10 июня и завершится не позднее 28 июля.
В мире , Европа , Кавказ , Тереза Мэй , Мария Захарова , МИД , Консервативная партия
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