Либо хорошо, либо никак: Захарова сравнила Мэй с политическим трупом

Отвечая на вопрос Национальной службы новостей о том, какую роль сыграла Мэй в российско-британских отношениях, Захарова пошутила:

«О Терезе Мэй либо хорошо, либо никак».

7 июня британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку с поста лидера консервативной партии. Она останется премьер-министром, пока не будет выбран новый лидер консерваторов.

Процесс выборов начнется 10 июня и завершится не позднее 28 июля.