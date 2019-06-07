Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, покинувшую сегодня пост главы Консервативной партии, с политическим трупом.
Отвечая на вопрос Национальной службы новостей о том, какую роль сыграла Мэй в российско-британских отношениях, Захарова пошутила:
«О Терезе Мэй либо хорошо, либо никак».
7 июня британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку с поста лидера консервативной партии. Она останется премьер-министром, пока не будет выбран новый лидер консерваторов.
Процесс выборов начнется 10 июня и завершится не позднее 28 июля.