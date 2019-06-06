У Финляндии появился новый премьер

Новым премьер-министром Финляндии стал лидер Социал-демократической партии Антти Ринне, он сменил Юху Сипилю. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

56-летнего политика привели к присяге днем в четверг, 6 июня. До этого его кандидатуру одобрили 111 членов парламента, против высказались 74 депутата. Ринне в 2014-2015 годах занимал пост министра финансов, а Социал-демократическую партию он возглавил в 2014-м.

Были назначены и остальные члены правительства страны — 18 человек. Всех министров приводили к присяге на финском или шведском языке, по их выбору использовались также Библия или свод законов.

Yle отмечает, что кабмин на 58 процентов состоит из женщин, возраст его членов — от 31 до 61 года. Самым молодым министром стала глава Минэкономики Катри Кульмуни, а самым пожилым — глава МИД Пекка Хаависто . При этом из прошлого правительства в новое перешел только один человек: Анника Саарикко, которая ранее занимала пост министра по делам семьи и социальным вопросам, а теперь стала министром науки и культуры.

Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в апреле 2019 года. В оппозиции оказались «Истинные финны» и Национальная коалиционная партия, которые заняли второе и третье места. Новое правительство было расширено и сформировано из представителей пяти партий: помимо социал-демократов это «Финляндский центр», «Зеленый союз», «Левый союз» и Шведская народная партия. В общей сложности у правящей коалиции оказалось 117 из 200 мест в парламенте.