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Тереза Мэй ушла с поста лидера консервативной партии 

Рамблер + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера консервативной партии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление парламентского Комитета 1922, объединяющего депутатов-тори.
Тереза Мэй продолжит исполнять обязанности лидера консерваторов до выборов нового главы партии, говорится в сообщении.
Решение покинуть пост главы тори Тереза Мэй озвучила 24 мая. Она сообщила, что уйдет в отставку 7 июня, но останется премьер-министром, пока не будет выбран новый лидер Консервативной партии.
Процесс выборов начнется 10 июня и завершится не позднее 28 июля.
В мире , Тереза Мэй , Консервативная партия , Великобритания
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