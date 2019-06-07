Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера консервативной партии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление парламентского Комитета 1922, объединяющего депутатов-тори.
Тереза Мэй продолжит исполнять обязанности лидера консерваторов до выборов нового главы партии, говорится в сообщении.
Решение покинуть пост главы тори Тереза Мэй озвучила 24 мая. Она сообщила, что уйдет в отставку 7 июня, но останется премьер-министром, пока не будет выбран новый лидер Консервативной партии.
Процесс выборов начнется 10 июня и завершится не позднее 28 июля.