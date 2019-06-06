В Финляндии назначили новое правительство

Президент Финляндии Саули Ниинистё освободил от занимаемых должностей министров правительства Юхи Сипиля и назначил новое, 75-е правительство в истории страны, сообщает пресс-служба кабмина.

"Правительство во главе с премьер-министром Антти Ринне насчитывает в общей сложности 19 министров. У социал-демократов 7 министров, у "Центра" — 5 министров, у "Зеленых" — 3 министра, у Левого альянса 2 министра и у Шведской народной партии 2 министра", — говорится в сообщении.

На своем заседании в четверг, 6 июня, Государственный совет принял решение о разделении труда между министрами, членами министерских комитетов и заместителями министров. Кроме того, премьер-министр Ринне представил парламенту свою правительственную программу.

Министр финансов Мика Линтиля был назначен вице-премьером. В начале заседания семь министров, которые не были министрами никогда ранее, дали присягу, уточнили в пресс-службе.