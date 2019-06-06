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Рада не приняла отставку Климкина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 27 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Верховной рады на заседании в четверг проголосовали против отставки главы МИД Украины Павла Климкина.
В Раде было зарегистрировано два постановления об отставке Климкина — одно подали депутаты, второе президент Украины Владимир Зеленский.
Оба проекта постановления поддержали 141 и 137 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».
30 мая Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке, при этом глава МИД выразил готовность помогать Зеленскому и не исключил, что будет участвовать в парламентских выборах.
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В мире , Украина , Василий Грицак , Степан Полторак , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД , Верховная Рада , РИА Новости
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