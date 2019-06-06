Рада не приняла отставку Климкина

В Раде было зарегистрировано два постановления об отставке Климкина — одно подали депутаты, второе президент Украины Владимир Зеленский

Оба проекта постановления поддержали 141 и 137 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

30 мая Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака

Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке, при этом глава МИД выразил готовность помогать Зеленскому и не исключил, что будет участвовать в парламентских выборах.