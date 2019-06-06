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Папа Римский отредактировал «Отче наш» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Inquam Photos / Reuters
Папа Римский Франциск изменил английский текст христианской молитвы «Отче наш», чтобы ответственность за искушение верующего в ней возлагалась на Сатану, а не на Бога. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.
Строчка «и не введи нас во искушение» теперь будет звучать как «и не дай нам впасть в искушение» (do not let us fall into temptation). Таким образом, пояснил глава католической церкви, подчеркивается, что Бог не вводит человека в искушение, а помогает из него выбраться. Ранее аналогичным образом был изменен французский текст молитвы.
Решению понтифика предшествовали 16 лет исследований библейских текстов. Богословы пришли к выводу, что изначальный текст молитвы, произнесенный Иисусом Христом на арамейском языке, был искажен после перевода на греческий и последующего перевода на другие европейские языки.
О том, что молитву планируется изменить, Франциск впервые сообщил еще в 2017 году.
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В мире , Иисус Христос , ФРАНЦИСК , Католическая церковь
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