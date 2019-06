Папа Римский отредактировал «Отче наш» 

Строчка «и не введи нас во искушение» теперь будет звучать как «и не дай нам впасть в искушение» (do not let us fall into temptation). Таким образом, пояснил глава католической церкви , подчеркивается, что Бог не вводит человека в искушение, а помогает из него выбраться. Ранее аналогичным образом был изменен французский текст молитвы.