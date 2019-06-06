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25 трупов: почему врач в США убивал пациентов 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В штате Огайо (США) начались судебные слушания по делу медика Уильяма Хьюзела, которого обвиняют в смерти 25 пациентов, сообщает Fox News. Подсудимый уверяет, что помогал своим жертвам «комфортно» уйти в мир иной.
В списке погибших — мужчины и женщины в возрасте от 37 до 85 лет. По данным Associated Press, Хьюзел вводил своим пациентам, многие из которых в этот момент находились на искусственной вентиляции лёгких, дозы обезболивающего, которые превышали норму в 10, 20 и даже 40 раз.
«Как выявило расследование, чрезмерные дозировки различных препаратов, включая опиоидный анальгетик — фентанил, которые назначал доктор Уильям Скотт Хьюзель своим пациентам, могли вызвать 25 смертей», — передаёт Первый канал слова начальника полиции Тома Квинлана.
Отмечается, что часть убийств совершили другие врачи по поручению Хьюзела, однако обвинения никому кроме подсудимого не предъявили. Сам медик уверяет, что главной целью его поступков было «ускорить смерть пациентов». В то время как адвокат подсудимого утверждает, что его подзащитный старался «облегчить боль, но не убить».
По данным CBS News перед тем, как арестовать Хьзела полицейские шесть месяцев вели расследование. Теперь если суд признает медика виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях, приговор может содержать наказание вплоть до 375 лет лишения свободы.
Комментарии
В мире , Уильям Скотт , Fox News , CBS , США
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