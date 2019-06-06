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Преступления Зеленского и претензии Порошенко. Как Кучма вернулся к вопросу Донбасса 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший советник Кучмы и советник главы ЛНР поспорили в эфире НСН о возвращении экс-президента в контактную группу по Донбассу.
Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал своего преемника Владимира Зеленского объяснить заявления о возможном снятии блокады с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сообщение с таким требованием экс-глава государства разместил на своей странице в Facebook.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной групп 19 июня. По его словам, инициатива поступила от представителя Киева Леонида Кучмы, и её подержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — написал Порошенко в Facebook, добавив, что «реализация российского сценария на Донбассе» была бы «предательством национальных интересов Украины».
Вернуть Кучму на пост полпреда в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины — худший шаг со стороны Зеленского, ранее заявил в интервью НСН политолог, бывший советник Кучмы Олег Соскин. Донбассом займется «политический труп»?
«Зеленский пошел стопами Порошенко, стопами Ющенко, Януковича — они все, когда становились президентами, все просили Кучму, чтобы он решал для них какие-то вопросы. Всегда это заканчивалось неудачами, всегда! Кучма по жизни такой, он — роковая фигура для Украины. И взять, из нафталина достать, из паноптикума вот этот политический труп и снова пытаться его гальванизировать, оживлять — это со стороны Зеленского просто преступление», — сказал он.
Иную точку зрения высказал в эфире НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник. По его словам, не имеет кардинального значения, Кучма или кто-то другой будет представлять украинскую сторону. Гораздо важнее в ЛНР считают не повторять подход Порошенко. Не в Кучме дело. В ЛНР объяснили, от чего зависит успех Минских переговоров
«Значение имеет та установка, которая будет дана со стороны президента Украины, с которой переговорщики приедут на заседание в Минск. Если они приедут с установкой вести конструктивный диалог и договариваться, то можно надеяться на положительные сдвиги. Если же установка будет как при Порошенко — ни о чём не договариваться, ничего не согласовывать, то надеяться на продвижение крайне сложно. По тональности переговоров, по предложению, с которым должна приехать украинская группа, будет видно, насколько эффективным может быть дальнейший процесс», — сказал Родион Мирошник.
Напомним, что Леонид Кучма покинул состав контактной группы в сентябре 2018 года, объяснив свой уход возрастом — в прошлом году ему исполнилось 80 лет. Экс-президент страны вошел в группу в 2014 году, он возглавлял украинскую делегацию и был её бессменным участником.
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Комментарии
В мире , Украина , Леонид Кучма , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Родион Мирошник , Олег Соскин , ОБСЕ , Киев
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