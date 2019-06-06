В США заявили, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения

"Он [Зеленский] откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях. Мы говорили о российской пропаганде вдоль восточной границы и об усилиях по подавлению сигналов вещательного телевидения Украины с целью посеять семена раздора среди жителей Донбасса, — утверждал сенатор, рассказывая о прошедшей 30 мая встрече. — Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, помехам и дезинформации, и я уже связывался с Госдепартаментом по поводу этих идей".

Портман положительно отозвался о Зеленском и отметил, что "впечатлен от встречи" с ним, а также назвал беседу продуктивной. "Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем", — сказал сенатор.

Он также рассказал о своей беседе с недавно назначенным начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. "У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь [украинской армии]. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил [ Сената США ] и администрацией [американского президента Дональда] Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", — отметил Портман.

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального действия, в 2020 финансовом году (в США начинается с 1 октября) Вашингтон заложил $250 млн В бюджете США на текущий финансовый год на эту цель было выделено $200 млн