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Американец прыгнул с парашютом в 97 лет 

Lenta.ru + ещё 5 48 минут назад
Фото: AFP
Американский ветеран Том Райс совершил прыжок с парашютом в возрасте 97 лет. Об этом сообщает France24.
Прыжок был посвящен памяти участников операции «Оверлорд» — высадке войск союзников в Нормандии во время Второй Мировой войны. Сам Райс также был ее участником. Он высадился там же, где и 75 лет назад, во французском городе Карантан.
Вместе с Райсом с парашютом прыгнули более 200 парашютистов из 14 стран, добавляет РИА Новости. «Я хочу вернуться и сделать это снова!» — поделился ветеран после прыжка.
Союзные войска начали высаживаться на севере Франции, в Нормандии, 6 июня 1944 года, открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе.
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