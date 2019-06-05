Британия отозвала часть сотрудников посольства в Судане

Великобритания приняла решение отозвать часть персонала своего посольства в Судане из-за ситуации в стране, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

"МИД рекомендует не совершать поездки в остальную часть Судана, включая Хартум. Если вы (находитесь — ред.) в Судане, вам следует тщательно подумать, есть ли у вас существенная необходимость оставаться, и рассмотреть возможность выезда из страны коммерческими способами. По состоянию на 5 июня 2019 года, было принято решение отозвать вспомогательный персонал посольства Великобритании и членов их семей из Судана", — говорится в заявлении.

Кроме того, МИД Великобритании призвал своих подданных, находящихся в Судане, избегать мест протестов и скопления большого количества людей и внимательно следить за развитием событий в стране.

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.

Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.