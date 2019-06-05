Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов — санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует, и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же, в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.

Введенные Россией с 1 июня ограничения на поставку нефтепродуктов «возможно, создадут серьезные вызовы для страны, и мы должны быть к этому готовы». Об этом заявил накануне начала действия санкций секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк

Из России до недавнего времени поступало около 40% потребляемого Украиной дизельного топлива, и теперь украинскому бизнесу предстоит решать вопрос, каким образом его заместить.

«Варианты диверсификации существуют. Некоторые могут требовать времени, некоторые просто приводят к росту стоимости продукта, например, бензина», — констатировал Данилюк.

Стоимость горючего на Украине с начала года выросла и без российских ограничений. В апреле рост цен на АЗС вызвало подорожание топлива в оптовом звене. Причем особенно сильно подскочила стоимость газа, на который многие украинские автовладельцы перешли в последние годы из-за дороговизны бензина. В начале мая состоялся новый виток роста цен. По данным консалтинговой компании UPECO, средние цены на бензин А-92 на украинских АЗС достигли 29,03 гривны за литр (71,12 рубля), на А-95 — 30,15 гривны (73,87 рубля), на дизельное топливо — 29,65 гривны (72,64 рубля).

Теперь украинцы со дня на день ждут нового повышения цен. О возможном росте розничных цен на топливо уже предупредил и Антимонопольный комитет Украины , напомнив, что около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию страны из России и Белоруссии (в последнем случае — из российской нефти). В прошлом году, по данным Государственной фискальной службы Украины, физический объем импорта нефтепродуктов в страну вырос на 3%, до 8,062 млн тонн, а в ценовом выражении — сразу на 33,2%, до 5,541 млрд долларов (в связи с существенным ростом стоимости нефти). При этом доля Белоруссии в общей стоимости поставок составила 38,15%, доля России — 37,35%, на третьем месте с большим отрывом оказалась Литва (10,3%).

На украинском топливном рынке у России и Белоруссии исторически сложилась разная специализация. Белорусские НПЗ поставляют на Украину главным образом бензин — их доля в импорте бензина доходит до 80%, а остальное закрывают Мажейкяйский НПЗ в Литве и польские поставки. Но объем потребления бензина на Украине снижается, прежде всего из-за уже упомянутого перехода автомобилистов на газ. Совсем другое дело — поступавшее в основном из России дизельное топливо, критически необходимое для «великой аграрной державы». В прошлом году объем его потребления на Украине вырос на 7%, до 5,33 млн тонн.

Собственная добыча нефти на Украине мизерна в сравнении с потребностями страны — в прошлом году она составила всего 1,5 млн тонн. Но от советской экономики Украина унаследовала сразу шесть НПЗ, которые в общей сложности могли перерабатывать 42,6 млн тонн нефти. Однако пять из них были остановлены задолго до событий «евромайдана», а шестой, самый мощный Кременчугский НПЗ, оказавшийся под контролем группы «Приват» Игоря Коломойского, работает с неполной загрузкой. При мощности по сырью в 18 млн тонн, он в 2017 году переработал всего около 2,3 млн тонн нефти. Кроме того, на Украине действует еще газоперерабатывающий завод при Шебелинском газоконденсатном месторождении в Харьковской области, но объемы его продукции также минимальны.

По данным украинской консалтинговой группы «А-95», за первые два месяца этого года Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ выпустили 138 тысяч тонн бензина, что повысило долю бензина внутреннего производства на украинском рынке до 51%. Но считать это большим достижением не приходится, поскольку производство украинских заводов почти не выросло, а импорт из Белоруссии и Литвы упал на 11,4%.

С 1991 года добыча нефти на Украине упала в 3 раза, нефтепереработки — в 20 раз, констатирует киевский экономический аналитик Денис Гаевский . В отличие от Белоруссии, которая сделала одной из главных статей своих доходов переработку российской нефти, Украина этой возможностью воспользоваться не смогла.

«Российскую нефть Украина перестала покупать ещё при Януковиче, с марта 2012 года. С тех пор нефть закупается в Азербайджане, были небольшие партии из Казахстана плюс газоконденсат из Ирана. Но вообще нефтепродукты украинские бизнес-группы предпочитают импортировать в готовом виде: из-за налоговой политики это дешевле, чем закупать нефть и ее перерабатывать», — поясняет Гаевский.

Хорошей иллюстрацией этого утверждения могут служить сорвавшиеся планы по наращиванию переработки на Кременчугском НПЗ. На 2017 год Сергей Кошелюк, зампред правления ПАО «Укртатнафта», в которое входит предприятие, анонсировал увеличение переработки более чем на треть, до 3,3 млн тонн, а в дальнейшем и до 4-5 млн тонн сырья в год. Для этого с азербайджанской нефтяной госкомпанией Socar был подписан контракт на поставку нефти танкерами в Одессу, а затем был запущен в работу нефтепровод «Одесса-Кременчуг». Но в итоге объем переработки нефти на заводе в 2017 году вырос на скромные 7%. Из законтрактованных объемов азербайджанской нефти в 1,3 млн тонн было выбрано только 960 тысяч тонн, а группа «Приват» отказалась покупать украинское сырье на аукционах.

В первом полугодии прошлого года объемы переработки нефти на Кременчугском НПЗ вообще упали до показателей начала 2017 года (1,1 млн тонн сырья). И.о председателя правления ПАО «Укртатнафта» Алексей Плакасов пояснил тогда, что снижение производства связано с возросшей конкуренцией со стороны белорусских НПЗ, на 100% загруженных российской нефтью, и отсутствием действий правительства Украины по защите внутреннего рынка от недобросовестного импорта. В последней формулировке содержался намек на лоббистские усилия Игоря Коломойского по ограничению поставок на Украину топлива из России и Белоруссии с целью увеличить загрузку Кременчугского НПЗ. Эти усилия не увенчались успехом, но на помощь пришла Россия, введя новый пакет санкций против Украины.

Однако чтобы существенно увеличить внутренние объемы нефтепереработки, украинским НПЗ требуются не только благоприятные налоговые режимы и протекционизм, но и существенные инвестиции. По оценкам украинских экспертов, страна способна выйти на самообеспечение нефтепродуктами в течение нескольких лет, но для этого потребуется вложить около 17 млрд долларов. Понудить собственных олигархов к добровольно-принудительной модернизации НПЗ, как это было сделано в России, украинское государство не было в состоянии ни при Викторе Януковиче , ни при Петре Порошенко

Наиболее перспективным кандидатом на модернизацию еще во времена Януковича выглядел Одесский НПЗ мощностью переработки 2,8 млн тонн нефти в год. Обсуждалась схема поставок сырья на завод танкерами либо возобновление работы нефтепровода от Одессы до города Броды в Львовской области, примыкающего к нефтепроводу «Дружба». Но для перезапуска завода требуется сначала разобраться с его долгами, а затем вложить очень серьезные средства в реконструкцию. В марте региональное отделение Фонда госимущества Украины в Одесской области сообщило о неутешительных итогах инвентаризации Одесского НПЗ: многие установки предприятия, включая важнейший компонент нефтепереработки — ректификационные колонны — утратили свою работоспособность.

В долгосрочной перспективе Украина имеет шансы снизить зависимость от нефтепродуктов за счет увеличения доли газового топлива — запасы газа в стране достаточно велики.

Украине нужно постепенно развивать проекты малотоннажного СПГ и переводить на него железнодорожный и водный транспорт, считает Денис Гаевский. Но в ближайшие несколько лет при сохранении ограничений с российской стороны альтернативы поискам новых поставщиков горючего, прежде всего дизеля, нет.

Сокращение поставок российского дизтоплива и сжиженного газа — это решаемая проблема, считает глава консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. Он напомнил, что в 2015-2016 годах Украина девять месяцев уже жила без российских поставок нефтепродуктов.

«И ничего. Перекрывались морем и внутренней переработкой. Проживем и сейчас, хотя цена на дизтопливо подрастет на 1-1,5 гривны за литр, на газ, скорее всего, более существенно», — считает Куюн.

По его словам, пока и по дизелю, и по газу есть неплохие запасы, поэтому переход в новый режим будет плавным. Подобную позицию разделяют и украинские власти.

«Даже если речь идет о нефтепродуктах, у нас есть весь мир, у которого мы можем покупать качественные продукты», — заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман.

К тому же, на Украине ожидают, что импорт российского горючего прекратится лишь частично. По утверждению украинского издания EnKorr со ссылкой на «осведомленные источники из окружения российских нефтяных компаний», Минэкономразвития РФ уже выдало разрешения на поставки дизельного топлива и сжиженного газа на Украину в июне, снизив их на 30-50% от майского уровня.

По мнению российского политолога Станислава Смагина, ограничение поставок топлива на Украину будет важным фактором в дальнейших российско-украинских отношениях. И возникли новые санкции не случайно именно в момент ухода Петра Порошенко с поста президента Украины.

«По предвыборным обещаниям и риторике в отношении Донбасса и России Зеленский выглядел в теории более вменяемым кандидатом, чем Порошенко. С другой стороны, Порошенко был более близок российскому правящему классу и ментально, как представитель одной генерации постсоветской элиты, и в части общих финансово-хозяйственных дел и интересов. Поэтому избрание Зеленского было встречено столь холодно, а за ним последовал известный указ о паспортизации ЛДНР», — отмечает Смагин.

Ограничения на импорт горючего также вписываются в эту логику, хотя, полагает политолог, они в большей степени имеют отношение к предстоящим переговорам о новом контракте на транзит российского газа.