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Стало известно отношение американцев к России 

Рамблер 19 минут назад
Подавляющее большинство американцев считает Россию угрозой, свидетельствуют данные опроса, проведенного независимой исследовательской службой SSRS. Об этом сообщает ТАСС.
Стало известно отношение украинцев к России
34% американцев назвали Россию «весьма серьезной угрозой», 31% придерживается мнения, что Россия представляет для США «достаточно серьезную угрозу», еще 18% опрошенных назвали Россию «небольшой угрозой». Лишь 15% респондентов отказались видеть в России угрозу для своей страны.
Опрос проводился 28-31 мая по телефону. В нем приняли участие 1006 американцев.
К сравнению, год назад 34% респондентов назвали Россию «очень серьезной угрозой» и 7% заявили, что Россия не несет угрозу для США.
В мире , Видео , Социология , США
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