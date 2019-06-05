Стало известно отношение американцев к России

Подавляющее большинство американцев считает Россию угрозой, свидетельствуют данные опроса, проведенного независимой исследовательской службой SSRS. Об этом сообщает ТАСС.

34% американцев назвали Россию «весьма серьезной угрозой», 31% придерживается мнения, что Россия представляет для США «достаточно серьезную угрозу», еще 18% опрошенных назвали Россию «небольшой угрозой». Лишь 15% респондентов отказались видеть в России угрозу для своей страны.

Опрос проводился 28-31 мая по телефону. В нем приняли участие 1006 американцев.

К сравнению, год назад 34% респондентов назвали Россию «очень серьезной угрозой» и 7% заявили, что Россия не несет угрозу для США.