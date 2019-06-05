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США нарушили договоренность с Россией по Сирии 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус. Об этом сообщил источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией.
Уточняется, что разведку 4 июня провели стратегический разведчик U-2S, самолет радиоэлектронной разведки RC-135 и патрульный противолодочный самолет Р—8А.
Сообщается, что еще в 2015 году военные ведомства США и России подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирийской Арабской Республике. В соответствии с дополнительным протоколом к этому документу, авиация США не должна приближаться к российской авиабазе Хмеймим ближе, чем на 60 км, а к пункту базирования российских военно-морских сил Тартус — ближе, чем на 50 км.
По данным источника, до 4 июня 2019 года эти соглашения ни разу не нарушались.
Источник предположил, что целью разведывательного полета являлось вскрытие российской и сирийской систем ПВО.
Данная разведоперация может быть связана с подготовкой США к нанесению ударов крылатыми ракетами по объектам государственной инфраструктуры Сирии.
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Комментарии6
В мире , Армия , Войска , Сирия , США
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