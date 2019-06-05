Зеленского обвинили в плагиате

Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате

Ранее Зеленский в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском заявил, что "Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта".

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность", — написал Цеголко в среду в Facebook, прикрепив к сообщению скриншот со страницы Зеленского в Twitter.

Цеголко отметил, что ему приятно, что президент прислушивается к Порошенко.

"Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", — добавил он.

За время своего президентства Порошенко неоднократно говорил России "последнее прощай", а отношения между государствами из-за позиции Киева достигли низшей точки.