Зеленского обвинили в плагиате

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате 

РИА Новости 39 минут назад
Действующий президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в Брюсселе повторил заявление бывшего главы государства Петра Порошенко, заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Зеленский заявил о смерти "имперского проекта России"
Ранее Зеленский в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском заявил, что "Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта".
"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность", — написал Цеголко в среду в Facebook, прикрепив к сообщению скриншот со страницы Зеленского в Twitter.
Цеголко отметил, что ему приятно, что президент прислушивается к Порошенко.
"Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", — добавил он.
За время своего президентства Порошенко неоднократно говорил России "последнее прощай", а отношения между государствами из-за позиции Киева достигли низшей точки.
Украинские власти ввели санкции против юридических и физических лиц из РФ, ограничили работу российских СМИ в стране, а Верховная рада признала Россию "страной-агрессором". При этом Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Последние новости
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель Врач о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов Прогноз из США: в Россию завезут мигрантов из Афганистана и Пакистана
Комментарии14
В мире , Видео , Украина , Святослав Цеголко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Европейский совет , Верховная Рада , Брюссель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нарушили договоренность с Россией по Сирии6
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»137
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ319
Стало известно отношение украинцев к России427
РФ отказалась от делегации на торжества в Нормандию11
Видео
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
05:45
Зеленского обвинили в плагиате
В мире Украина
03:08
Чернокожий ликвидатор ЧАЭС рассказал об аварии
Общество
03:17
Шоу Малышевой уличили во лжи
Шоу-бизнес
02:46
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»
Политика Европа
02:21
Разин вмешался в скандал с отравлением Алибасова
Шоу-бизнес
04:10
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ
В мире Политика
03:58
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
В мире Политика
01:13
Перед ПМЭФ открылся легальный бордель
Общество
01:04
«Преподнесла внучка Лиды»: кто «отравил» Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение