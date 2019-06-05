В японском парламенте поспорили о женских каблуках

Интернет-петиция с требованием отменить обязательное ношение туфель на каблуках на работу вызвала в среду бурное обсуждение в комитете по труду японского парламента.

Флешмоб #KuToo, обыгрывающий фонетически схожие слова "обувь" и "мучительная боль", собрал почти 19 тысяч подписей под требованием отменить обязательное ношение каблуков на работе. Большинство японских компаний имеют жесткие регламенты относительно того, что сотрудники могут позволить себе надеть на работу. Для женщин одним из условий, как правило, является ношение обуви на каблуках.

Выступивший на заседании министр здравоохранения, труда и благосостояния Такуми Нэмото заявил, что требование многих компаний в Японии к своим сотрудницам носить туфли на каблуке "является необходимым со служебной точки зрения и оправданным". Слова министра приводит агентство Киодо.

Депутат от оппозиционной Конституционно-демократической партии Канако Оцудзи, признавая, что каблуки необходимы на собеседовании при приеме на работу, а также на встречах с клиентами и посетителями, отметила, что "возведение ношения туфель на каблуках в ранг обязанности не соответствует эпохе".

"Такое принуждение по отношению только к женщинам является видом харассмента", — сказала депутат.

На это министр заявил, что вопрос ношения каблуков относится, скорее, к привычкам и обычаям общества. Его заместитель Эмико Такагаи возразила, что "это не должно быть принудительным".