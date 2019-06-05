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Зеленский заявил о смерти «имперского проекта России» 

Газета.Ru + ещё 8 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, к каким последствиям приведет членство страны в Евросоюзе, сообщают местные СМИ.
Он заявил, что это станет крахом "имперского проекта России".
На встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском он добавил, что это также "мощный удар по российскому авторитаризму".
Зеленский добавил, что евроинтеграция гарантирует благосостояние украинцев.
Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что визит президента Украины Владимира Зеленского не принесет никаких результатов.
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В мире , Европа , Украина , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , ЕС , Европейский совет , Верховная Рада
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