Зеленский заявил о смерти «имперского проекта России»

Он заявил, что это станет крахом "имперского проекта России".

На встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском он добавил, что это также "мощный удар по российскому авторитаризму".

Зеленский добавил, что евроинтеграция гарантирует благосостояние украинцев.