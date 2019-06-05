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В Алабаме начнут кастрировать педофилов 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: AP
Парламент американского штата Алабама одобрил закон, согласно которому виновных в сексуальных преступлениях против малолетних обяжут проходить химическую кастрацию перед тем, как выйти из тюрьмы. Об этом сообщает Newsweek.
Если закон подпишет губернатор штата Кей Айви, он вступит в силу в течение трех месяцев. В этом случае преступники, жертвами которых стали дети младше 14 лет, получат возможность досрочного освобождения — но только в том случае, если пройдут необходимую гормональную терапию. Мера будет распространяться на осужденных старше 21 года.
Республиканец Стив Херст, предложивший законопроект, считает, что его будут критиковать за негуманность. «Но, как по-вашему: что может быть более негуманным, чем сексуальные домогательства до маленького ребенка, который не может защитить себя?» — заявил он. По мнению Херста, кастрация педофилов — справедливое наказание, которое может помочь снизить число подобных преступлений в штате.
Под химической кастрацией в законе понимается курс веществ, сокращающих, ограничивающих или блокирующих выработку тестостерона в организме. В отличие от механической кастрации она не предусматривает хирургической операции. Ее использование было легализовано в 1996 году в штате Калифорния. Также такая мера существует в штатах Флорида и Техас.
5 июня стало известно, что в Калифорнии по подозрению в растлении малолетних и производству детского порно задержали главу мексиканской «Церкви света», насчитывающей более миллиона последователей по всему миру. Его обвиняют в 14 случаях сексуальных преступлений против детей.
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