Конфискация в Донбассе: Киев накажет получивших паспорта РФ

На обсуждение Верховной рады внесен законопроект о конфискации имущества жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ . В Москве усомнились, что данная инициатива получит поддержку ввиду полного несоответствия инициативы всем правам человека. В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке получения паспортов РФ жителями ДНР и ЛНР.

Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ — соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.

«Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, в том числе попытки России выдавать российские паспорта украинским гражданам. Это новейший пример попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, и это шаг в неверном направлении», — заявил в ходе беседы глава Североатлантического альянса.

«Имущество приобреталось на законных основаниях и только на законных основаниях может быть изъято, и эти способы, причины изъятия очень четко должны быть прописаны в законе и никак не связаны с наличием или отсутствием гражданства», — подчеркнул сенатор.

1 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспортов РФ для ряда иностранных граждан, среди которых и некоторые украинцы, попадающие под определенные категории. За неделю до этого подобный указ был издан в отношении жителей Донбасса.

«Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам… У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?», — сказал Путин.

Такое решение российский лидер принял «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Путин отметил, что этот закон — гуманитарная мера, передает НСН.

«У нас нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера», — обратил внимание Путин.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По его словам, решение упростить процедуру выдачи паспортов гражданина России жителям Донбасса является «очень провокационным шагом» со стороны Москвы.

«Мы также будем изучать, имеем ли возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму», — заявил американский дипломат.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский же указал, что Россия может решить демографические вопросы с помощью этого решения.

«Только за последние пять лет мы могли бы получить 10-15 миллионов человек с Украины»:

«Никто не занимался этой проблемой». Вот только сейчас начинаем паспорта давать», — пояснил парламентарий.

Стоит отметить, что в самих непризнанных республиках идея получения российского гражданства вызывает ажиотаж. Так, накануне глава ДНР Денис Пушилин на концерте по случаю празднования Дня республики исполнил песню «Россия — Родина-мать» перед многотысячной аудиторией в центре Донецка. Аудитория встретила выступление главы ДНР аплодисментами.

Постпред же России в контактной группе по урегулированию ситуации на Востоке Украины Борис Грызлов заявил, что отделение ДНР и ЛНР от Украины стало ответом на вооруженный госпереворт и действия нового украинского правительства . Данное заявление дипломат сделал в ходе переговоров контактной группы в Минске.

«Донецкий и луганский референдумы стали ответом на вооруженный переворот, на подъем неонацизма, на избиения и убийства не согласных с новой киевской властью, на объявление и начало карательной операции», — сказал российский политик.

Среди прочих причин отделения самопровозглашенных республик от Украины он назвал грубое нарушение прав жителей Донбасса, угрозу их жизни и агрессию Запада. По словам Грызлова, угрозы и агрессия Киева не приведут к капитуляции Донецка и Луганска.