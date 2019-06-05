Зеленский собрался противодействовать «Северному потоку — 2»

«В ответ на незаконные действия России НАТО увеличил свое присутствие в Черном море благодаря большему количеству судов и самолетов, и мы усилили сотрудничество с нашими партнерами в регионе, Украиной и Грузией. И в июле мы будем проводить больше учений в Черном море вместе с Украиной», — сказал глава Альянса на совместной с украинским лидером пресс-конференции.

Зеленский же поблагодарил визави за поддержку Западом Киева и анонсировал более тесное сотрудничество с военным блоком.

«Я хочу придать новый импульс нашим отношениям с альянсом. Продолжающаяся вооруженная агрессия России остается основным вызовом для евроатлантической безопасности. Среди общих задач — обеспечение стабильности и безопасности в Черном море, что требует дополнительных усилий альянса», — пояснил президент Украины.

При этом он заверил, что будет искать точки соприкосновения с Москвой.

«Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы должны быть, в первую очередь, способны защитить себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смыслах», — сказал Зеленский.

Вместе с тем, позднее Зеленский заявил, что его государству нужно отстаивать свою стратегическую роль газотранспортной системы и всячески противодействовать введению в строй российского экспортного газопровода в Европу «Северный поток — 2». Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой , передает ФАН.

Со своей стороны, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что администрация Зеленского пока не принимала никаких действия по налаживанию отношений с Россией, посему Москве следует запастись терпением, передает НСН.

«Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением!» — указал глава кабмина.

Он также обратил внимание, что нынешний президент Украины способен наладить контакты с Россией. При этом Медведев не питает никаких иллюзий насчет риторики новых киевских властей и уже сформировавшихся трендов. Глава правительства России напомнил, что Киев был инициатором прекращения общения с Москвой.

Зеленский хочет инициировать референдум о будущем переговорного процесса с Россией.

Об этом сообщил руководитель администрации президента Андрей Богдан.

«Мы рассматриваем вынесение на народный референдум [вопроса о формате переговорного процесса с Россией], чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, — чтобы народ Украины принял это решение», — заявил он.

В Москве в ответ на это указали, что референдум об отношениях с Россией — это внутреннее дело Украины. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Он подчеркнул, что Москва ждет от Киева конкретных шагов по улучшению отношений, но пока что их не видит.

«Это внутреннее дело Украины, безусловно. Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией», — пояснил представитель Кремля.

Песков также заявил, что важна эффективность инициатив Киева — от них «должен быть толк». Кроме того, пресс-секретарь Путина отметил, что между Россией и Украиной нет войны — есть лишь «гражданская война на Украине», и Кремль ждет разъяснений от украинских властей, чтобы «понять, о чем все-таки речь».

В апреле нынешнего года Путин отметил, что не исключает возможности встречи с Зеленским. Президент России уточнил, что первоочередной темой возможных переговоров с президентом Украины станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.