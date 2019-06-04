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Зеленский отказался быть на стороне Коломойского 

Газета.Ru + ещё 3 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с "Приватбанком" будет защищать государство и граждан. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют", — сказал Зеленский.
По его словам, он не собирается "быть на стороне" экс-владельцев "Приватбанка", одним из которых является украинский олигарх Игорь Коломойский.
Ранее СМИ сообщили, что НБУ и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.
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В мире , Украина , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский
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