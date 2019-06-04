Зеленский отказался быть на стороне Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с "Приватбанком" будет защищать государство и граждан. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют", — сказал Зеленский.

По его словам, он не собирается "быть на стороне" экс-владельцев "Приватбанка", одним из которых является украинский олигарх Игорь Коломойский

Ранее СМИ сообщили, что НБУ и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.