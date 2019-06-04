В Германии призвали не допустить разрыва отношений России и НАТО

В Берлине был представлен доклад о проблемах войны и мира, в котором немецкие эксперты призывают правительство ФРГ принимать более активное участие в международной политике безопасности.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По мнению многих исследовательских институтов, в мире возросла угроза ядерной катастрофы. Действующие договоры о контроле над вооружениями расторгаются или скоро истекут, а в мире намечается новая гонка вооружений. Специалисты рекомендуют властям страны искать новых стратегических партнеров, усилить контроль над экспортом оружия и предотвратить разрыв отношений между Россией и НАТО . На фоне происходящего Германии следует проводить более решительную внешнюю политику и политику в сфере безопасности, которая направлена на ядерное разоружение.

Согласно данным доклада, по всему миру наблюдается рост числа конфликтов. В 2017 году в мире был зафиксирован 131 вооруженный конфликт, что является самым высоким показателем за последние 20 лет. Такая цифра объясняется продолжением боев на территории Сирии и столкновениями на африканском континенте. Кроме того, в мире около 68,5 млн беженцев.