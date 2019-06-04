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В Германии призвали не допустить разрыва отношений России и НАТО 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Reuters
В Берлине был представлен доклад о проблемах войны и мира, в котором немецкие эксперты призывают правительство ФРГ принимать более активное участие в международной политике безопасности.
Об этом пишет Deutsche Welle.
По мнению многих исследовательских институтов, в мире возросла угроза ядерной катастрофы. Действующие договоры о контроле над вооружениями расторгаются или скоро истекут, а в мире намечается новая гонка вооружений. Специалисты рекомендуют властям страны искать новых стратегических партнеров, усилить контроль над экспортом оружия и предотвратить разрыв отношений между Россией и НАТО. На фоне происходящего Германии следует проводить более решительную внешнюю политику и политику в сфере безопасности, которая направлена на ядерное разоружение.
Согласно данным доклада, по всему миру наблюдается рост числа конфликтов. В 2017 году в мире был зафиксирован 131 вооруженный конфликт, что является самым высоким показателем за последние 20 лет. Такая цифра объясняется продолжением боев на территории Сирии и столкновениями на африканском континенте. Кроме того, в мире около 68,5 млн беженцев.
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В мире , НАТО , Deutsche Welle , Германия
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