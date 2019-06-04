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Fox News: учёные установили, что от Twitter тупеют 

RT на русском 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Исследование, проведённое в Италии, показало, что Twitter не помогает, а мешает развитию интеллектуальных навыков, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, социальные сети и пристрастие к высоким технологиям выхолащивают человеческое общение. По мнению медицинского обозревателя Fox News Марка Сигела, именно с этим может быть связано нынешнее снижение IQ в странах Запада.
Исследование, проведённое в Италии, показало, что Twitter не помогает, а мешает развитию интеллектуальных навыков, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, социальные сети и пристрастие к высоким технологиям выхолащивают человеческое общение. По мнению медицинского обозревателя Fox News Марка Сигела, именно с этим может быть связано нынешнее снижение IQ в странах Запада.
Twitter, Facebook и другие платформы-соцсети забанят вас, если ваши взгляды им не понравятся. Но, может быть, это и к лучшему? В новой итальянской научной публикации утверждается, что от Twitter люди тупеют. А ведь Twitter — не единственная технологическая угроза вашему интеллекту или благополучию. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, проголосовала за то, чтобы официально признать зависимость от компьютерных игр настоящей зависимостью.
С нами доктор Марк Сигел — медицинский обозреватель Fox. Вы удивились, узнав, что некоторые социальные сети, такие как Twitter, делают людей тупее?
— Вовсе нет. На самом деле это удивило тех, кто проводил исследование в Италии. Но удивляться им не стоило. Они взяли роман, очень, очень тонкий и значимый роман, и попытались с помощью Twitter научить людей его читать и анализировать. Выяснилось, что это получилось у них гораздо хуже, чем в случае обучения с помощью учителей. Потому что Twitter — это путь наименьшего сопротивления, в Twitter полно гнева, в социальных сетях полно тревожности, разделения, быстрых и лёгких путей, ложной информации… Ну разумеется, это не научит вас читать великий роман! Никаких шансов!
Ха! Но если это делает нас тупее, то это же угроза здоровью народа, угроза обществу, разве нет?
— Да! На самом деле мы видим, как в Западной Европе коэффициенты интеллекта… Возможно, дело в государственной медицине. В Западной Европе IQ сейчас снижаются повсеместно. И я полагаю, что это из-за социальных сетей, смартфонов, текстовых сообщений и электронных писем, отсутствия разговоров…
Что стало с богатством личного опыта? Сидеть с кем-то рядом, не отправлять текстовые сообщения в другую комнату, а сидеть рядом, воспринимать невербальные сигналы, учиться «читать» людей, изучать, чего люди хотят… Даже учиться любить! Смартфон и Twitter не научат вас, как любить. Итак, к этому нам и нужно возвращаться — к базовым человеческим отношениям.
Почему так мало врачей об этом высказываются? Проблема-то, похоже, медицинского характера.
— Я думаю, это и есть проблема медицинского характера. В том числе и поэтому я рад, что Всемирная организация здравоохранения… Вы не удивитесь, что комиссии по играм, все компании, занимающиеся играми, говорят: «Эй! У вас нет никаких исследований!» Они (ВОЗ. — ИноТВ) дают определение, с которым я согласен: если вы настолько зависимы от компьютерных игр, что это мешает вашей повседневной жизни и вы не можете выполнять свои обязанности на работе или в школе, это болезнь. Это болезнь в моём понимании.
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В мире , Интернет , Общество , Статьи , Марк Сигел , ВОЗ , Fox News , Италия
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