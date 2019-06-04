Исследование, проведённое в Италии, показало, что Twitter не помогает, а мешает развитию интеллектуальных навыков, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, социальные сети и пристрастие к высоким технологиям выхолащивают человеческое общение. По мнению медицинского обозревателя Fox News Марка Сигела, именно с этим может быть связано нынешнее снижение IQ в странах Запада.
Исследование, проведённое в Италии, показало, что Twitter не помогает, а мешает развитию интеллектуальных навыков, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, социальные сети и пристрастие к высоким технологиям выхолащивают человеческое общение. По мнению медицинского обозревателя Fox News Марка Сигела, именно с этим может быть связано нынешнее снижение IQ в странах Запада.
Twitter, Facebook и другие платформы-соцсети забанят вас, если ваши взгляды им не понравятся. Но, может быть, это и к лучшему? В новой итальянской научной публикации утверждается, что от Twitter люди тупеют. А ведь Twitter — не единственная технологическая угроза вашему интеллекту или благополучию. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, проголосовала за то, чтобы официально признать зависимость от компьютерных игр настоящей зависимостью.
— С нами доктор Марк Сигел — медицинский обозреватель Fox. Вы удивились, узнав, что некоторые социальные сети, такие как Twitter, делают людей тупее?
— Вовсе нет. На самом деле это удивило тех, кто проводил исследование в Италии. Но удивляться им не стоило. Они взяли роман, очень, очень тонкий и значимый роман, и попытались с помощью Twitter научить людей его читать и анализировать. Выяснилось, что это получилось у них гораздо хуже, чем в случае обучения с помощью учителей. Потому что Twitter — это путь наименьшего сопротивления, в Twitter полно гнева, в социальных сетях полно тревожности, разделения, быстрых и лёгких путей, ложной информации… Ну разумеется, это не научит вас читать великий роман! Никаких шансов!
— Ха! Но если это делает нас тупее, то это же угроза здоровью народа, угроза обществу, разве нет?
— Да! На самом деле мы видим, как в Западной Европе коэффициенты интеллекта… Возможно, дело в государственной медицине. В Западной Европе IQ сейчас снижаются повсеместно. И я полагаю, что это из-за социальных сетей, смартфонов, текстовых сообщений и электронных писем, отсутствия разговоров…
Что стало с богатством личного опыта? Сидеть с кем-то рядом, не отправлять текстовые сообщения в другую комнату, а сидеть рядом, воспринимать невербальные сигналы, учиться «читать» людей, изучать, чего люди хотят… Даже учиться любить! Смартфон и Twitter не научат вас, как любить. Итак, к этому нам и нужно возвращаться — к базовым человеческим отношениям.
— Почему так мало врачей об этом высказываются? Проблема-то, похоже, медицинского характера.
— Я думаю, это и есть проблема медицинского характера. В том числе и поэтому я рад, что Всемирная организация здравоохранения… Вы не удивитесь, что комиссии по играм, все компании, занимающиеся играми, говорят: «Эй! У вас нет никаких исследований!» Они (ВОЗ. — ИноТВ) дают определение, с которым я согласен: если вы настолько зависимы от компьютерных игр, что это мешает вашей повседневной жизни и вы не можете выполнять свои обязанности на работе или в школе, это болезнь. Это болезнь в моём понимании.