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Команда Зеленского назвала исходную позицию для решения вопросов по Крыму 

Lenta.ru 12 минут назад
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в ходе визита Владимира Зеленского в Брюссель будет обсуждаться стратегия возвращения Крыма Украине. Ее слова передает издание «РБК-Украина».
Она также отметила, что консультации по крымскому вопросу в администрации Зеленского ведутся регулярно, однако говорить о них подробно отказалась, поскольку вопрос является «чувствительным». При этом она отметила, что администрация Зеленского стремится к прозрачности, поэтому при появлении какого-либо решения, оно будет представлено публике.
Также Мендель подчеркнула, что любое решение администрации будет исходить из того, что «Крым — это Украина».
Поездка Зеленского в Брюссель будет проходить с 4 по 5 июня. Это будет его первый зарубежный визит в статусе президента Украины. В пресс-службе администрации президента сообщали, что в рамках этой поездки состоятся переговоры Зеленского с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Европейского совета Дональдом Туском, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Основными темами встреч станут ситуация в Донбассе, активизация международных усилий для ее решения и план дальнейших реформ на Украине.
Ранее Зеленский во время встречи с главами МИД Швеции и Польши выразил надежду на то, что санкции с России не будут сняты до тех пор, пока Донбасс и Крым не вернутся в состав Украины. О сохранении и усилении санкционного давления на Москву Зеленский призывал также и в день своей инаугурации, когда встречался с представителями Белого дома.
Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и значительная часть международного сообщества не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Российская сторона настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.
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Комментарии1
В мире , Конфликты , Украина , Жан-Клод Юнкер , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , МИД , Европейский совет , Еврокомиссия , НАТО , РБК-Украина , Брюссель , Республика Крым
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