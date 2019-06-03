Команда Зеленского назвала исходную позицию для решения вопросов по Крыму

Она также отметила, что консультации по крымскому вопросу в администрации Зеленского ведутся регулярно, однако говорить о них подробно отказалась, поскольку вопрос является «чувствительным». При этом она отметила, что администрация Зеленского стремится к прозрачности, поэтому при появлении какого-либо решения, оно будет представлено публике.

Также Мендель подчеркнула, что любое решение администрации будет исходить из того, что «Крым — это Украина».

Ранее Зеленский во время встречи с главами МИД Швеции и Польши выразил надежду на то, что санкции с России не будут сняты до тех пор, пока Донбасс и Крым не вернутся в состав Украины. О сохранении и усилении санкционного давления на Москву Зеленский призывал также и в день своей инаугурации, когда встречался с представителями Белого дома.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и значительная часть международного сообщества не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Российская сторона настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.