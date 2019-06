Юлия Мендель училась журналистике в Киеве . Совем недавно, в 2015–2016 годах была на тренинге в Йельском университете — там же, где был на тренинге и несостоявшийся кандидат в президенты Украины и нынешний лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук . Мендель сотрудничала с такими изданиями, как The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.