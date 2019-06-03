Секс, коррупция и «война» с Порошенко. Что известно о новом пресс‐секретаре Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пресс-секретаря главы государства. Им стала журналистка Юлия Мендель. Украинские СМИ опубликовали несколько интересных фактов о 32-летней уроженке Херсона , среди которых немного секса и война со сторонниками Порошенко.

Юлия Мендель училась журналистике в Киеве . Совем недавно, в 2015–2016 годах была на тренинге в Йельском университете — там же, где был на тренинге и несостоявшийся кандидат в президенты Украины и нынешний лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук . Мендель сотрудничала с такими изданиями, как The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

На Украине она работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер». Девушка пишет для The New York Times, украинского Forbes и американского Politico. Интересная деталь: журналистку называли координатором по связям с медиа представительства Всемирного банка на Украине.

Конкурс на вакансию пресс-секретаря главы государства Мендель выиграла, обойдя приблизительно четыре тысячи кандидатов. В финале оставшимся после отбора нескольким претендентам дали творческое задание, после которого состоялось уже непосредственно интервью с Зеленским. Все этапы прошла херсонская девушка.

Мендель уже провела свой первый брифинг. Она немного рассказала о себе и ответила на пока осторожные вопросы журналистов.

В декабре 2016 года Мендель оказалась в центре небольшого секс-скандала — скорее раздутого, чем действительного. Один из ее поклонников, с которым девушка в жизни никогда не пересекалась, написал ей неприятные для любой девушки вещи, написал грубо. Журналистка тогда опубликовала эту личную переписку, заявив что если некто не считает зазорным такое писать незнакомке, значит, он и дома себя так ведет.

Были у девушки трения и со сторонниками пятого президента Украины Петра Порошенко . Она написала для New York Times статью, в которой прошлась по коррупции в украинской армии — «Коррупция подрывает военную сферу». Статья вызвала достаточно резкие отзывы — особенно среди тех, кто поддерживал Порошенко.

В ходе своего первого брифинга журналистка назвала себя «агентом Кремля». Такая формулировка должна была прояснить для собравшихся, что практики Порошенко, при котором многие встречи с журналистами были заранее расписаны, вплоть до вопросов, а неугодных припечатывали клеймом «агентов Москвы», а также Кремля и лично Путина — так вот такой практики больше не будет.

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