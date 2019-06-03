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Умерла писательница Агуштина Беса-Луиш 

ТАСС 1 час назад
Фото: Public domain
Португальская писательница, автор книг для детей Агуштина Беса-Луиш умерла в понедельник на 97-м году жизни. Об этом сообщила газета El Pais.
По ее информации, драматург умерла у себя дома в Порту после продолжительной болезни.
Как заявил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, "есть такие выдающиеся личности, что никакие слова не могут описать, кем они были или что значили для всех".
"Агуштина Беса-Луиш является одной из них", — отметил глава государства. "Президент преклоняется перед ее гениальностью и выражает свои самые искренние соболезнования ее семье", — отметил Ребелу ди Соуза.
Агуштина Беса-Луиш родилась 15 октября 1922 года. Она является членом Академии наук Лиссабона. Среди ее многочисленных произведений можно выделить "Сивилла (A Sibila), "Счастливые люди" (As Pessoas Felizes), "Северный двор" (A Corte do Norte) и другие.
В 2004 году Беса-Луиш была удостоена премии Камоэнса — крупнейшей литературной награды португалоязычных стран, которая названа в честь классика португальской литературы XXI века Луиша де Камоэнса.
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Комментарии1
В мире , РАН , Порту , Португалия
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