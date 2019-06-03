Дональд Трамп отобедал с королевой и возложил венок в Вестминстере

Дональд Трамп в Великобритании . Вместе с супругой Меланьей президент США возложил венок к могиле неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве. Президентская чета осмотрела достопримечательности аббатства. Для них выступил Вестминстерский детский хор.

В коллегиальную церковь Святого Петра в лондонском районе Вестминстер , так официально именуется аббатство, Дональд Трамп и Меланья прибыли из Букингемского дворца после обеда с 93-летней королевой Великобритании Елизаветой Второй , наследным принцем Чарльзом и его супругой Камиллой, сообщает ТАСС. В Букингемский дворец 45 президент США прибыл на вертолете.

Королева Британии ознакомила президента США с американскими артефактами из монаршей коллекции, включая карту Нью-Йорка XVIII века, а также, зная о любви американского лидера к гольфу, продемонстрировала Трампу старинные фотографии гольфистов на родине этой игры, в шотландском городке Сент-Андрус.

Елизавета Вторая также показала Трампу коллекцию подарков, среди которых была и оловянная статуэтка лошади, которую в 2018 году во время прошлого визита в Великобритании Елизавете преподнес сам Дональд Трамп.

Из Вестминстерского аббатства Дональд и Маланья Трамп отправились в Кларенс-Хаус — резиденцию принца Чарльза

Визит Трампа в Великобританию продлится с 3 по 5 июня 2019 года. Только прибыв в Лондон, Дональд Трамп уже успел поссориться с мэром британской столицы. Визит Трампа в Британию — начало его европейского турне. После Лондона он посетит Париж и встретится с Эммануэлем Макроном.