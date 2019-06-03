Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»

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Комитет ПАСЕ приглашает Россию поучаствовать в сессии Ассамблеи 

Газета.Ru + ещё 10 32 минуты назад
Регламентный комитет ПАСЕ намерен привлечь российскую сторону к участию в июньской сессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что Ассамблея приняла проект соответствующей резолюции, которая предполагает, что делегации из России должна быть привлечена к участию в летней сессии организации.
"…комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить… Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию — для представления своих полномочий на неполной сессии в июне 2019 года", — говорится в сообщении.
Ранее постпред России при Совете Европы Иван Солтановский прокомментировал возможность возвращения российской делегации в ПАСЕ.
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