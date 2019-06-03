Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»

Комитет ПАСЕ приглашает Россию поучаствовать в сессии Ассамблеи

Регламентный комитет ПАСЕ намерен привлечь российскую сторону к участию в июньской сессии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что Ассамблея приняла проект соответствующей резолюции, которая предполагает, что делегации из России должна быть привлечена к участию в летней сессии организации.

"…комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить… Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию — для представления своих полномочий на неполной сессии в июне 2019 года", — говорится в сообщении.