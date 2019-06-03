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Ирландцы запустят в небо «малыша Трампа» 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Противники приезда президента США Дональда Трампа в Ирландию хотят встретить американского лидера надувной куклой.
Шестиметровый воздушный шар с изображением Трампа в виде озлобленного младенца в подгузнике будет запущен в небо над Дублином в дни визита главы Белого дома. Наряду с этим 6 июня в центре города и у аэропорта Шаннон пройдут акции протеста.
По словам организатора митингов Шии Фланаган, они призваны продемонстрировать всему миру, что ирландцы не видят в Трампе желанного гостя. Проводимая им политика ненависти и разобщения негативно влияет на жизнь простых людей, пояснила активистка изданию Irish Independent.
В правительстве Ирландии заявили, что мирные протесты являются элементом демократии, поэтому их участников никто не станет критиковать за выражение своей позиции и преследовать.
Ранее сообщалось, что против визита Трампа в Великобританию возражал мэр Лондона Садик Хан. Как писал News.ru, американский лидер назвал градоначальника законченным неудачником и раскритиковал его работу по борьбе с преступностью в британской столице.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Дублин , Ирландия , Шаннон
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