Ирландцы запустят в небо «малыша Трампа»

Шестиметровый воздушный шар с изображением Трампа в виде озлобленного младенца в подгузнике будет запущен в небо над Дублином в дни визита главы Белого дома. Наряду с этим 6 июня в центре города и у аэропорта Шаннон пройдут акции протеста.

По словам организатора митингов Шии Фланаган, они призваны продемонстрировать всему миру, что ирландцы не видят в Трампе желанного гостя. Проводимая им политика ненависти и разобщения негативно влияет на жизнь простых людей, пояснила активистка изданию Irish Independent.

В правительстве Ирландии заявили, что мирные протесты являются элементом демократии, поэтому их участников никто не станет критиковать за выражение своей позиции и преследовать.

Ранее сообщалось, что против визита Трампа в Великобританию возражал мэр Лондона Садик Хан. Как писал News.ru, американский лидер назвал градоначальника законченным неудачником и раскритиковал его работу по борьбе с преступностью в британской столице.