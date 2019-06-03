Помириться с Россией? В Польше сделали заявление

Ситуация изменилась: В Польше подумали о восстановлении отношений с Россией

Польше следует восстановить отношения с Россией , организовав совместные мероприятия к 10-летию катастрофы Ту-154 под Смоленском . Такое мнение высказал обозреватель портала Rzeczpospolita Ежи Хащинский, пишет «Взгляд».

По словам Хащинского, дипломатическое общение с Москвой по поводу катастрофы Ту-154 не должно испортить отношения Польши с Украиной

Обозреватель отметил, что каждая новая правящая группа в Польше пыталась улучшить отношения с Россией, но нынешняя взялась за попытки наладить двусторонние отношения в конце своего срока. Так, недавно в Финляндии прошла встреча главы МИД Польши Яцека Чапутовича с российским коллегой Сергеем Лавровым

Также Хащинский напомнил, что Польша проголосовала за восстановление членства России в Совете Европы . Этот шаг вызвал критику в Польше в связи с тем, что этот шаг может означать ухудшение отношений Варшавы и Киева.

«Ситуация на Украине сейчас немного изменилась, команда нового президента Владимира Зеленского сама рассматривает возможность переговоров с Россией. Если все закончится провалом и усилением агрессии, то робкие попытки контакта с Москвой можно остановить», — отметил Хащинский.

Самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, польскими депутатами и военным руководством на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Делегация направлялась в Катынь на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.