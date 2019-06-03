Помириться с Россией? В Польше сделали заявление

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Ситуация изменилась: В Польше подумали о восстановлении отношений с Россией 

Рамблер 28 минут назад
Польше следует восстановить отношения с Россией, организовав совместные мероприятия к 10-летию катастрофы Ту-154 под Смоленском. Такое мнение высказал обозреватель портала Rzeczpospolita Ежи Хащинский, пишет «Взгляд».
По словам Хащинского, дипломатическое общение с Москвой по поводу катастрофы Ту-154 не должно испортить отношения Польши с Украиной.
Обозреватель отметил, что каждая новая правящая группа в Польше пыталась улучшить отношения с Россией, но нынешняя взялась за попытки наладить двусторонние отношения в конце своего срока. Так, недавно в Финляндии прошла встреча главы МИД Польши Яцека Чапутовича с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Также Хащинский напомнил, что Польша проголосовала за восстановление членства России в Совете Европы. Этот шаг вызвал критику в Польше в связи с тем, что этот шаг может означать ухудшение отношений Варшавы и Киева.
«Ситуация на Украине сейчас немного изменилась, команда нового президента Владимира Зеленского сама рассматривает возможность переговоров с Россией. Если все закончится провалом и усилением агрессии, то робкие попытки контакта с Москвой можно остановить», — отметил Хащинский.
Самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, польскими депутатами и военным руководством на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Делегация направлялась в Катынь на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.
Комментарии103
В мире , Видео , Европа , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , МИД , Совет Европы , Деловая газета "Взгляд" , Москва , Польша , Смоленск
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