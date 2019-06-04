Подарки чете Трамп возмутили некоторых политиков в Лондоне

Как сообщает британская The Independent, президент США получил уникальный исторический документ, составленный его кумиром Уинстоном Черчиллем , а его жене подарили чайный сервиз.

Итак, Трамп вернется в Вашингтон, имея на руках набросок проекта Атлантической хартии, согласованный президентом США Франклином Рузвельтом и сэром Уинстоном Черчиллем в 1941 году. Причем, на нем имеются пометки, сделанные Черчиллем с помощью красного карандаша.

Глава Белого дома является большим поклонником Черчилля и даже перенес бюст британского премьера в Овальный кабинет из своего офиса, переехав в резиденцию американских президентов. Цели, которые Черчилль и Рузвельт обозначили в этой хартии еще 12 августа 1941 года, уже в послевоенном мире стали одним из первых шагов на пути к созданию Организации Объединенных Наций

Черчилль хранил черновик в рамке на стене в своем кабинете в знак особой памяти. Поэтому некоторые политики посчитали, что данный исторический раритет является "большой услугой" Трампу.

Тем временем подарком для Мелании Трамп стал сделанный на заказ чайный сервиз, созданный британским дизайнером Эммой Бриджуотер. Пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй сказал, что оба подарка были тщательно отобраны с учетом вкусов заокеанских гостей.

Но именно сервиз неожиданно вызвал вопросы у некоторых британских политиков.

Дон Батлер, теневой министр лейбористов , упрекнула Мэй в сексизме, заявив, что она руководствуется старыми принципами о "подарках для мальчиков и для девочек".

"Мелания, будучи первой леди, сама по себе является успешной и независимой предпринимательницей. Она заслуживает более значимого и вдумчивого подарка, особенно с учетом ее югославского происхождения, которое является историческим и заслуживающим внимания, — пояснила Батлер, далее съязвив. — Кроме того, Мелания замужем за одним из самых спорных и неприятных людей в современной истории. Поэтому, по крайней мере, ей понадобится что-то более крепкое, чем чай".

В свою очередь заместитель главы британских либерал-демократов Джо Суинсон посчитала, что первая леди получила подарок, которые обычно дарят школьницам на день рождения.

А представительница Партии женского равенства Харини Айенгар сказала:

"Как и сам государственный визит, эти подарки неуместны. Подарить Мелании Трамп — деловой женщине, которая может говорить на четырех языках — чайный сервиз — это ленивый сексизм. Трудно представить, чтобы Биллу Клинтону предложили чайный сервиз, если бы Хиллари Клинтон победила на выборах 2016 года".

Официальным подарком со стороны королевы Дональду Трампу стало первое издание книги Черчилля "Вторая мировая война" 1959 года.

Во время визита на Даунинг-стрит во вторник главе Белого дома будет показана Сассексская декларация, которая является редкой копией Американской декларации независимости, составленной на пергаменте из овчины в 1780-х годах.

Кроме того, вместе с Терезой Мэй он спустится в бункер, где Черчилль работал в годы Второй мировой войны.

Трамп забыл о своем же подарке

Во время экскурсии по картинной галерее Букингемского дворца, который проводила для него лично королева, Трамп не смог распознать произведение искусства, которое он сам же подарил Елизавете II год назад.

Когда ему показали на изображение чистокровной лошади в полированной оловянной посуде, американский лидер не вспомнил, что сам вручил этот подарок королеве, когда пил чай с ней в Виндзорском замке в июле прошлого года. Директор Royal Collection Тим Нокс сказал, что, когда главу Белого дома спросили, узнал ли он свой подарок, тот сказал "нет", но "первая леди узнала его, что было довольно приятно".