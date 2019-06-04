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Зеленский внес в Раду законопроект против коррупционеров 

Lenta.ru + ещё 7 51 минуту назад
Фото: Kevin Frayer / AP
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщают «Украинские Новости».
Соответствующий законопроект №10358 был зарегистрирован в парламенте 3 июня. Согласно документу, уголовная ответственность будет наступать в том случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие 500 прожиточных минимумов или 900 тысяч гривен (более 33 тысяч долларов).
Преступление будет наказываться лишением свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.
28 мая сообщалось, что украинский лидер внесет данный законопроект в парламент. По его словам, если депутаты не примут разработанный его командой документ, то это будет еще одним «доказательством нетрудоспособности» Верховной Рады. Глава государства подчеркивал, что законопроект станет важным инструментом для привлечения коррупционеров к ответственности.
Конституционный суд Украины в феврале постановил, что статья о незаконном обогащении нарушает презумпцию невиновности, обязывая подозреваемого предоставлять доказательства законности своих источников дохода. В связи с этим МВФ планировал пересмотреть программу кредитования Украины и, вероятно, отказать ей в очередном транше из-за отмены статьи Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение.
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В мире , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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