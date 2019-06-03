Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу

В ходе брифинга 3 июня Зеленский сообщил, что встреча контактной группы в Минске с участием Кучмы состоится 5 июня.

«Я не мог не принять это предложение, потому что Украина переживает нелегкие времена своей истории. Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать за них », — подчеркнул Кучма.

По данным Podrobnosti.ua, Кучма заявил, что у украинской стороны уже есть предложения, которые помогут активизировать Минский процесс. Зеленский в заключение заверил, что «торговать суверенитетом» Украины они не будут.

Кучма, занимавший должность президента в 1994–2005 годах, был одним из подписантов Минского протокола 2014 года со стороны Украины и участвовал во встречах контактной группы. Он покинул группу в сентябре 2018-го. Свое решение 80-летний политик объяснял возрастом и необходимостью «дать возможность поработать другим».

После него представителем Украины стал экс-премьер и бывший министр обороны Евгений Марчук.