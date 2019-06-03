Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу 

Рамблер + ещё 23 28 минут назад
Украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу государства Леонида Кучму представителем Украины на переговорах по Донбассу в Минске. Об этом сообщает Громадське ТВ.
«Вам не понравится»: как Зеленский сохранит Донбасс
В ходе брифинга 3 июня Зеленский сообщил, что встреча контактной группы в Минске с участием Кучмы состоится 5 июня.
«Я не мог не принять это предложение, потому что Украина переживает нелегкие времена своей истории. Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать за них », — подчеркнул Кучма.
По данным Podrobnosti.ua, Кучма заявил, что у украинской стороны уже есть предложения, которые помогут активизировать Минский процесс. Зеленский в заключение заверил, что «торговать суверенитетом» Украины они не будут.
Кучма, занимавший должность президента в 1994–2005 годах, был одним из подписантов Минского протокола 2014 года со стороны Украины и участвовал во встречах контактной группы. Он покинул группу в сентябре 2018-го. Свое решение 80-летний политик объяснял возрастом и необходимостью «дать возможность поработать другим».
После него представителем Украины стал экс-премьер и бывший министр обороны Евгений Марчук.
Комментарии108
В мире , Видео , Украина , Леонид Кучма , Владимир Зеленский , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Крым обогнал всю Россию421
США поставили ультиматум Европе439
«Умер на руках у девушки»: в Подмосковье зарезали спецназовца58
«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова10
Сосед убитого спецназовца рассказал о трагедии89
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
05:54
Панин осуществил детскую мечту
Шоу-бизнес
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
00:59
«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова
Шоу-бизнес
13:48
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу
В мире Украина
03:43
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети
Шоу-бизнес
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:18
Аварийная посадка прошла во внештатном режиме
Происшествия
02:50
Создан протез с эффектом реальной ступни
Наука и техника
00:58
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение