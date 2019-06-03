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Президент Филиппин рассказал о своем «излечении» от гомосексуальности 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал в публичном выступлении, что раньше был «немного геем», но затем «вылечился» от гомосексуальности. Об этом 2 июня сообщило CNN.
Дутерте вспомнил об этом после того, как приписал нетрадиционную сексуальную ориентацию своему политическому оппоненту сенатору Антонио Трильянесу. Президент рассказал, что чувствовал себя «немного геем», когда был женат на своей бывшей жене Элизабет Циммерман — политик развелся с ней в 2000 году.
По словам филиппинского лидера, от гомосексуальности он «вылечился», когда встретил свою нынешнюю девушку — Ханилет Аванченью (Honeylet Avanceña).
«Я снова стал мужчиной! Так меня вылечили прекрасные женщины. (…) Я стал презирать красивых мужчин. Теперь я предпочитаю прекрасных женщин», — сказал Дутерте.
Дутерте известен эпатажными высказываниями и действиями: к примеру, год назад 73-летний политик вызвал возмущение тем, что поцеловал в губы замужнюю женщину на встрече с соотечественниками в Южной Корее.
В феврале 2018 года он предложил солдатам стрелять по вагинам протестующих женщин, чтобы «делать их бесполезными».
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Комментарии3
В мире , CNN , Филиппины
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