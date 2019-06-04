Шведский суд отказался выдать ордер на заочный арест Ассанжа

Шведский суд города Уппсала отклонил запрос прокуратуры страны на заочный арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Адвокат журналиста указал, что нет достаточных оснований для выдачи ордера в отношении австралийца, находящегося в британской тюрьме. При этом суд подтвердил, что Ассанж подозревается в совершении преступления сексуального характера и расследование в отношении него продолжится. Вместе с тем главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон усомнился в том, что Ассанж может рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение его дела в Великобритании , откуда его могут экстрадировать в США . Эксперты отмечают, что действия органов правосудия западных стран выглядят как спланированная акция по дискредитации и изоляции австралийского журналиста.

Окружной суд шведского города Уппсала отказал прокуратуре страны в заочном аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, не найдя для этого достаточных причин. Таким образом сторона обвинения не будет немедленно запрашивать его экстрадицию из Великобритании, пишет The Local.

«Одним из оснований прокуратуры для запроса на арест была необходимость продолжать расследование, однако предыдущий ордер на арест был выдан, когда Ассанж находился в посольстве Эквадора, тогда как сейчас он находится в заключении в Британии», — заявила судья, назвав заочный арест австралийского журналиста «непропорциональной мерой».

Дело в том, что заочный арест является стандартной частью шведской правовой процедуры в том случае, если подозреваемый находится за пределами страны или его местонахождение не может быть определено. Однако адвокат основателя WikiLeaks Пер Самуэльсон в ходе судебного процесса указал на бессмысленность принятия таких мер, поскольку сейчас Ассанж сидит в британской тюрьме и не должен рассматриваться как человек, который может скрыться от правосудия. Адвокат также указывал на нецелесообразность выдачи ордера на заочный арест просто для проведения чьего-либо допроса.

Шведский суд, заседание которого проходило в закрытом режиме, согласился с доводами Самуэльсона о том, что расследование прокурора может быть продолжено без выдачи ордера на заочный арест Ассанжа и его формального задержания. Вместе с тем суд подтвердил, что основатель WikiLeaks всё ещё подозревается в совершении преступления сексуального характера.

Возглавляющая предварительное расследование заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон сообщила, что рассмотрит возможность обжалования решения суда и заявила о намерении в ближайшее время запросить проведение «окончательного допроса» Ассанжа.

«Я уважаю решение суда, которому пришлось занять позицию по сложному оценочному вопросу, который, по моему мнению, должен был быть рассмотрен судом», — отметила Перссон.

В свою очередь, Самуэльсон заявил о готовности Ассанжа сотрудничать со шведским правосудием в рамках расследования по выдвинутым против него обвинениям.

«Очень возможно, что он приедет в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, потому что ему нечего скрывать по этому делу. Следующий наш шаг — поговорить с юристами в Великобритании, возможно, опять поехать в Великобританию и обсудить эту новую ситуацию в деле», — сказал адвокат.

По его словам, ему было трудно отделаться от ощущения, что прокурор хочет задержать Ассанжа, чтобы «конкурировать» с Соединёнными Штатами в вопросе экстрадиции журналиста, которого в Вашингтоне обвиняют по 18 пунктам, включая раскрытие секретной информации. Перссон решительно отвергла подозрения, что в основе запроса на заочный арест лежат подобные причины, пишет Upsala Nya Tidning.

«Жертва убийства личности»

Слушания в шведском суде прошли на фоне резкого ухудшения самочувствия Джулиана Ассанжа, который в конце мая был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Из-за этого слушания по его делу в лондонском суде были перенесены с 30 мая на 12 июня.

Кроме того, спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что британские власти на протяжении нескольких лет сознательно подвергали Ассанжа «жестоким, бесчеловечным и унижающим формам обращения, накапливающийся эффект которых может быть приравнен к психологической пытке». В результате у журналиста развились симптомы, характерные для длительного воздействия психологических пыток, включая стресс и хроническую усталось.

Такую оценку подтвердил бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес, по словам которого Ассанж стал «жертвой убийства личности, целью которого было заставить его замолчать».

При этом глава британского МИД Джереми Хант в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что не будет препятствовать экстрадиции Ассанжа в Соединённые Штаты, если станет премьер-министром Соединённого Королевства. Он также назвал журналиста подозреваемым в совершении «ряда очень серьёзных преступлений, которые, предположительно, привели к гибели людей». Кроме того, ранее Хант отверг обвинения, выдвинутые спецдокладчиком ООН Мельцером.

Заявления Ханта об обвинениях в адрес Ассанжа раскритиковал главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. Он отметил, что подобных обвинений против Ассанжа не выдвигалось. По его словам, американские военные были вынуждены это признать под присягой в ходе слушаний по делу Челси Мэннинг.

«Позиция Ханта не только подтвердила выводы ООН относительно того, что правительство Великобритании было соучастником создания «атмосферы безнаказанности, поощряющей бесконтрольную дискредитацию и издевательство над господином Ассанжем», она также ещё раз показала, что у него нет шансов на справедливое и беспристрастное обращение», — заявил Храфнссон.

«Весь мир увидел, что США нарушают свободу слова и права человека»

По словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, действия органов правосудия Соединённых Штатов, Великобритании и шведской прокуратуры выглядят как спланированная акция. Фактически речь идёт о том, что журналиста стремятся нейтрализовать и изолировать на максимально возможный срок (в США ему грозит до 175 лет заключения), отмечает эксперт.

«Ассанж рискнул бросить вызов Левиафану — всесильному американскому государству — и, уповая на священные принципы свободы слова и права получения информации, Ассанж и его союзники опубликовали множество информации, прежде всего компрометирующей США. То, что сделал Ассанж, а это настоящая революция в сфере информации и свободы информации, нанесло колоссальный удар по репутационным позициям США, поскольку Вашингтон до этого использовал принцип свободы слова и информации как инструмент информационной борьбы против неугодных режимов», — заявил собеседник RT.

«Теперь весь мир увидел, что именно США нарушают свободу слова и права человека, творят гуманитарные преступления. Именно за развенчание этого мифа судят Ассанжа», — подчеркнул Шаповалов.

«Ассанжа можно сравнить с современным Прометеем, который принёс людям огонь в виде права на владение информацией, и именно за этого его покарали американские боги», — добавил эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко констатировал наличие серьёзного расхождения между декларированием свобод и обеспечением соблюдения этих свобод, в том числе для журналистов. И примеров, когда эти права нарушаются, достаточно много, отметил политолог.