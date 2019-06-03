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Опрос: партию Зеленского поддерживает почти треть избирателей Украины 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Reuters
Почти треть опрошенных на Украине респондентов готовы поддержать пропрезидентскую партию "Слуга народа" на предстоящих выборах в парламент, что делает ее наиболее популярной в стране. Это следует из представленных в понедельник результатов исследования центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. Яременко.
"Партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8% от всех опрошенных, "Оппозиционную платформу — За жизнь" — 8,2%, "Европейскую солидарность" (ранее "Блок Петра Порошенко" — прим. ТАСС) — 7,9%, "Батькивщину" — 7% респондентов", — сообщила на пресс-конференции председатель правления института Ольга Балакирева.
Таким образом, по ее словам, в Верховную раду, выборы которой назначены на 21 июля, уверенно проходят четыре политические силы.
Кроме того, высокие шансы пройти в парламент имеют партии "Сила и честь" Игоря Смешко, которую готовы поддержать 4,8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 3,5%. За партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука выступили 2,5% от числа опрошенных.
Исследование проведено в период с 15 по 31 мая. Всего по Украине опрошено 2,1 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
В мире , Украина , Ольга Балакирева , Святослав Вакарчук , Анатолий Гриценко , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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