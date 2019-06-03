Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

"Безликой власти не должно быть. Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?" — цитирует агентство градоначальника.

По его словам, такие переговоры — запрос населения Украины.

"Это социология такова, что нужны прямые переговоры", — добавил Кернес.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с Россией и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве Москвы и ОБСЕ

Власти России не раз заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.