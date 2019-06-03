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Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
"Безликой власти не должно быть. Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?" — цитирует агентство градоначальника.
По его словам, такие переговоры — запрос населения Украины.
"Это социология такова, что нужны прямые переговоры", — добавил Кернес.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с Россией и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве Москвы и ОБСЕ.
Власти России не раз заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Комментарии1
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Геннадий Кернес , ОБСЕ , Харьков
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