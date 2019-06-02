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В Харькове при сносе бюста Жукова пострадали трое полицейских 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Трое сотрудников правоохранительных органов пострадали во время сноса бюста маршала Георгия Жукова в Харькове, сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.
В воскресенье националисты повалили бюст Жукова возле дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что бюст будет восстановлен.
"Во время мероприятий (сноса памятника — ред.) группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, правоохранители выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.
"В настоящее время следователями возбуждены уголовные дела по статье "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", — говорится в сообщении. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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Комментарии
В мире , Украина , Георгий Жуков , Геннадий Кернес , МВД , Харьков
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