В Харькове при сносе бюста Жукова пострадали трое полицейских

В воскресенье националисты повалили бюст Жукова возле дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины . Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что бюст будет восстановлен.

"Во время мероприятий (сноса памятника — ред.) группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, правоохранители выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

"В настоящее время следователями возбуждены уголовные дела по статье "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", — говорится в сообщении. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.