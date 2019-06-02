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СМИ: Ассанж может избежать обвинений от США 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Как пишет издание Politico, у американского правительства все меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании.
Министерство юстиции США может не предъявить обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщили источники издания Politico.
Как отмечает СМИ, у правительства США остается все меньше времени, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании. Ведь для того, чтобы эта передача состоялась, Вашингтону нужно предъявить дополнительное обвинение в адрес журналиста в течение 60 дней с момента первого обвинения.
А сделать это прокуроры не могут, так как новое обвинение повлечет за собою распространение засекреченных файлов ЦРУ.
Сейчас Джулиан Ассанж отбывает 50-недельный срок заключения в Великобритании после выдворения из посольства Эквадора в Лондоне 11 апреля. Слушание его дела продолжится 12 июня. 23 мая Минюст США выдвинул против Ассанжа 17 новых обвинений, согласно которым ему может грозить до 175 лет тюрьмы.
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Комментарии
В мире , США , Джулиан Ассанж , Wikileaks , Министерство юстиции США , ЦРУ
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