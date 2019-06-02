СМИ: Ассанж может избежать обвинений от США

Как пишет издание Politico, у американского правительства все меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании

Как отмечает СМИ, у правительства США остается все меньше времени, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании. Ведь для того, чтобы эта передача состоялась, Вашингтону нужно предъявить дополнительное обвинение в адрес журналиста в течение 60 дней с момента первого обвинения.

А сделать это прокуроры не могут, так как новое обвинение повлечет за собою распространение засекреченных файлов ЦРУ.