Зеленский обратился к родителям убитого пьяными полицейскими ребенка

Украинский лидер пообещал, что при расследовании уголовного дела никому из его фигурантов не будет поблажек и справедливый приговор вынесут в кратчайшие сроки.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на известия о гибели пятилетнего ребенка, который стал жертвой двух пьяных сотрудников полиции, устроивших стрельбу в Переяславле-Хмельницком.

С огнестрельными ранениями головы мальчик был экстренно госпитализирован в одну из больниц, где скончался, несмотря на усилия врачей-реаниматологов.

«Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я — как президент и как отец — хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никаких поблажек. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто обязаны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. При жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Тем временем на улицы Киева вышли толпы возмущенных полицейским произволом украинцев.

Они пикетируют здание Министерства внутренних дел и требуют скорейшего суда над предполагаемыми виновниками трагедии.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об увольнении со своего поста.