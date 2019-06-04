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Зеленский обратился к родителям убитого пьяными полицейскими ребенка 

ТК «Звезда» + ещё 5 46 минут назад
Фото: ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Украинский лидер пообещал, что при расследовании уголовного дела никому из его фигурантов не будет поблажек и справедливый приговор вынесут в кратчайшие сроки.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на известия о гибели пятилетнего ребенка, который стал жертвой двух пьяных сотрудников полиции, устроивших стрельбу в Переяславле-Хмельницком.
С огнестрельными ранениями головы мальчик был экстренно госпитализирован в одну из больниц, где скончался, несмотря на усилия врачей-реаниматологов.
«Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я — как президент и как отец — хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никаких поблажек. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто обязаны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. При жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Тем временем на улицы Киева вышли толпы возмущенных полицейским произволом украинцев.
Они пикетируют здание Министерства внутренних дел и требуют скорейшего суда над предполагаемыми виновниками трагедии.
Ранее «Страна.ua» сообщила, что начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об увольнении со своего поста.
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Комментарии4
В мире , Криминал , Политика , Владимир Зеленский , МВД
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