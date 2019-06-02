Проиграли бой за Донбасс: Савченко раскритиковала Киев

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик стала очередным «проигранным боем» Украины. Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, Киеву следовало не допускать выдачу российских паспортов жителям Донбасса, а самому восстановить их социальные права.

Другим проигранным боем Савченко считает отказ ДНР и ЛНР от гривны в пользу рубля, в результате которого в регионе покупают не украинские, а российские товары.

В свою очередь, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что проведение референдума о заключении мира с Россией, который предложила администрация президента Украины Владимира Зеленского , недопустимо в сложившихся условиях.

«Референдум недопустим! Это прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне. Потому что на референдуме те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить», — подчеркнула парламентарий.

Бывшая премьер-министр заявила, что референдум недопустим на фоне войны в Донбассе. Для развития Украины, по словам политика, необходимо установить мир на юго-востоке страны.

Для этого Киев должен создать сильную армию, добиться ужесточения антироссийских санкций и вести «правильные переговоры» на международной арене, добавила она.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям ДНР и ЛНР.

По его мнению, решение упростить процедуру выдачи паспортов гражданина России жителям Донбасса является «очень провокационным шагом» со стороны Москвы.

«Мы также будем изучать, имеем ли возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму», — заявил дипломат.

1 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспортов РФ для ряда иностранных граждан, среди которых и некоторые украинцы, попадающие под определенные категории. За неделю до этого подобный указ был издан в отношении жителей Донбасса.

Такое решение российский лидер принял «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Путин отметил, что этот закон — гуманитарная мера, передает НСН.

«У нас нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера», — обратил внимание Путин.

Глава МИД Чехии Томас Петришек в ходе своего выступления в Брюсселе подчеркнул, что отношения Москвы с ДНР и ЛНР не способствуют улучшению диалога России и Запада при том, что Евросоюз намерен восстанавливать отношения с российской стороной.

Глава белорусского МИД Владимир Макей указал, что решение российской стороны о выдаче паспортов жителям охваченных войной районов Донбасс для Минска не представляет проблемы.

«Сейчас политическая воля произошла по ДНР, ЛНР. Я думаю что в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — предположил парламентарий.

Он добавил, что в Госдуме есть «лоббисты», хорошо понимающие проблематику непризнанных республик — таких как Приднестровье, а также ДНР и ЛНР.

По словам парламентария, в России на основе предложений от жителей Приднестровья откорректировали необходимые для этого процесса законы. Он добавил, что вопрос о российском гражданстве больше всего интересует жителей Приднестровья на встречах с депутатами.