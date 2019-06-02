Проиграли бой за Донбасс

Выдача паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР — очередной «проигранный бой» Украины, рассказала депутат Верховной рады Надежда Савченко. Другим проигранным боем экс-боец украинской армии назвала отказ Донбасса от гривны в пользу рубля. Ранее президент России Владимир Путин пояснил, что подписал закон о выдаче паспортов РФ жителям охваченных войной районов Донбасса «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик стала очередным «проигранным боем» Украины. Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne.
По ее словам, Киеву следовало не допускать выдачу российских паспортов жителям Донбасса, а самому восстановить их социальные права.
Другим проигранным боем Савченко считает отказ ДНР и ЛНР от гривны в пользу рубля, в результате которого в регионе покупают не украинские, а российские товары.
В свою очередь, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что проведение референдума о заключении мира с Россией, который предложила администрация президента Украины Владимира Зеленского, недопустимо в сложившихся условиях.
«Референдум недопустим! Это прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне. Потому что на референдуме те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить», — подчеркнула парламентарий.
Бывшая премьер-министр заявила, что референдум недопустим на фоне войны в Донбассе. Для развития Украины, по словам политика, необходимо установить мир на юго-востоке страны.
Для этого Киев должен создать сильную армию, добиться ужесточения антироссийских санкций и вести «правильные переговоры» на международной арене, добавила она.
Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям ДНР и ЛНР.
По его мнению, решение упростить процедуру выдачи паспортов гражданина России жителям Донбасса является «очень провокационным шагом» со стороны Москвы.
«Мы также будем изучать, имеем ли возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму», — заявил дипломат.
1 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспортов РФ для ряда иностранных граждан, среди которых и некоторые украинцы, попадающие под определенные категории. За неделю до этого подобный указ был издан в отношении жителей Донбасса.
Такое решение российский лидер принял «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Путин отметил, что этот закон — гуманитарная мера, передает НСН.
«У нас нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера», — обратил внимание Путин.
Это решение страны Евросоюза в Совбезе ООН осудили, назвав его «противоречащим минским договоренностям» и «подрывающим суверенитет Украины». Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в связи с этим призвал Запад ввести санкции против Москвы.
Глава МИД Чехии Томас Петришек в ходе своего выступления в Брюсселе подчеркнул, что отношения Москвы с ДНР и ЛНР не способствуют улучшению диалога России и Запада при том, что Евросоюз намерен восстанавливать отношения с российской стороной.
Глава белорусского МИД Владимир Макей указал, что решение российской стороны о выдаче паспортов жителям охваченных войной районов Донбасс для Минска не представляет проблемы.
Позднее стало известно, что Россия может начать выдачу паспортов жителям непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), заявил депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Ярошук. Соответствующее заявление он сделал в эфире приднестровского телеканала ТСВ.
«Сейчас политическая воля произошла по ДНР, ЛНР. Я думаю что в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — предположил парламентарий.
Он добавил, что в Госдуме есть «лоббисты», хорошо понимающие проблематику непризнанных республик — таких как Приднестровье, а также ДНР и ЛНР.
По словам парламентария, в России на основе предложений от жителей Приднестровья откорректировали необходимые для этого процесса законы. Он добавил, что вопрос о российском гражданстве больше всего интересует жителей Приднестровья на встречах с депутатами.