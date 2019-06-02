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Трамп объяснил Британии, как надо выходить из ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA
Глава американского государства Дональд Трамп призвал Лондон не платить Евросоюзу порядка 50 млрд долларов отступных по Brexit.
Трамп сказал, что на месте британских властей не стал бы выплачивать эту «огромную сумму», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Президент США рассказал, что предлагал главе правительства Великобритании Терезе Мэй подать в суд на ЕС, чтобы получить дополнительный рычаг давления. В суд предлагалось подать за «ошибки» ЕС, которые «стоили Соединенному Королевству больших денег».
При выбранной Лондоном стратегии переговоров британцам будет трудно заключить с ЕС «хорошую сделку», сказал Трамп, предложив провести Brexit без соглашения с ЕС.
Также Трамп рекомендовал привлечь к переговорам евроскептика, лидера Партии Brexit Найджела Фаража. Фаража президент США считает «очень толковым человеком».
Трамп заявил, что Великобритания и США после Brexit в течение нескольких месяцев могли бы заключить сделку, которая поможет британской стороне компенсировать потери из-за изменений в торговле со странами ЕС.
В случае прихода к власти в Великобритании лейбористов президент США намерен вначале лично познакомиться с их лидером Джереми Корбином, прежде чем делиться с Лондоном секретной информацией в области безопасности.
Напомним, Трамп похвастался способностью повлиять на выборы премьера Британии.
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Комментарии5
В мире , США , Тереза Мэй , Дональд Трамп , ЕС , Лейбористская партия , Sunday Times , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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