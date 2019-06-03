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Трамп отменил отдельную встречу с Мэй 

Газета.Ru + ещё 14 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп не будет проводить отдельную встречу с британским премьером Терезой Мэй во время визита в Великобританию. Об этом пишет The Independent.
Отмечается, что британская сторона не подтвердила, что от встречи с Мэй Белый дом отказался. По словам представителя британского премьера, не произошло ничего необычного. Эта информация поступила на фоне сообщений о том, что Трамп может встретиться с Борисом Джонсоном, которого он считает отличной заменой Мэй.
Ранее сообщалось, что визит Трампа происходит в момент неопределенности: на родине его ждет новый раунд споров об импичменте, а на другой стороне Атлантического океана встречает нестабильность.
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В мире , Европа , США , Brexit , Борис Джонсон , Тереза Мэй , Дональд Трамп , The Independent , Великобритания
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