Трамп отменил отдельную встречу с Мэй

Отмечается, что британская сторона не подтвердила, что от встречи с Мэй Белый дом отказался. По словам представителя британского премьера, не произошло ничего необычного. Эта информация поступила на фоне сообщений о том, что Трамп может встретиться с Борисом Джонсоном , которого он считает отличной заменой Мэй.

Ранее сообщалось, что визит Трампа происходит в момент неопределенности: на родине его ждет новый раунд споров об импичменте, а на другой стороне Атлантического океана встречает нестабильность.