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AFP: умер философ Мишель Серр 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Французский философ и писатель Мишель Серр умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на издательство Pommier, публиковавшее его работы.
"Он скончался мирно в 19:00 (20:00 мск) в окружении своей семьи", — сказала редактор Софи Банкар.
Мишель Серр родился 1 сентября 1930 года. Он автор более 50 работ, его труды были переведены и на русский язык. Серр вел преподавательскую деятельность, в 1990 году был избран во Французскую академию. Серр — кавалер, офицер, командор и великий офицер ордена Почетного легиона, офицер и командор французского ордена "За заслуги", лауреат литературной премии Медичи.
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В мире , Мишель Серр , France-Presse
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