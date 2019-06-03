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Зеленский уволил заместителя главы СБУ 

РИА Новости + ещё 6 34 минуты назад
Фото: CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Ранее Кононенко заявил, что подал Зеленскому рапорт об отставке.
"Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины", — говорится в тексте указа.
Ранее Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Верховная рада.
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В мире , Украина , Василий Грицак , Степан Полторак , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Виктор Кононенко , СБУ , Верховная Рада
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