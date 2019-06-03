Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Ранее Кононенко заявил, что подал Зеленскому рапорт об отставке.
"Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины", — говорится в тексте указа.
Ранее Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Верховная рада.